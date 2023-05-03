Arresto de Divimara Lamar Nava, esposa de Francisco Oropesa, acusado de asesinar hondureños en Texas

Divimara Lamar Nava, esposa de Francisco Oropesa, acusado de asesinar a cinco hondureños en Texas, fue arrestada por la policía del condado de Montgomery.

Lamar Nava podría enfrentar un cargo de delito grave por obstaculizar el arresto de Francisco Oropesa, acusado de asesinar a sus vecinos hondureños en Texas.

Divimara Lamar Nava, es una mujer de 53 años, que hoy fue arrestada, según se informó en la página de la cárcel del condado de Montgomery.

Lamar Nava, pareja de Francisco Oropesa, el hombre de 38 años que ha sido acusado de asesinar a sus 5 vecinos hondureños durante la noche del pasado 28 de abril de 2023.

Las autoridades han informado que Divimara Lamar Nava, les había dicho que no sabía en dónde estaba Francisco Oropesa.

Divimara Lamar Nava, 53, wife of suspect Francisco Oropeza, was in custody in connection with the Friday night shooting, according to Montgomery County Sheriff Rand Henderson. https://t.co/dQzXcomTQN — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) May 3, 2023

Arrestan a esposa de Francisco Oropesa, autoridades señalan que Divimara Lamar Nava, le ayudó a escapar

En un inicio, Divimara había negado conocer el paradero de su esposo Oropeza, según informó Rand Henderson, sheriff del condado de Montgomery, sin embargo las autoridades creen que ella lo escondió en la casa cerca de Conroe donde fue arrestado el día de ayer martes, 2 de mayo de 2023.

Según registros de la cárcel, la mujer de 53 años fue arrestada este miércoles 3 de mayo de 2023 y se encuentra detenida en la cárcel del condado de Montgomery. Expertos señalan que podría enfrentar al menos un cargo de delito grave de obstaculizar la detención o el enjuiciamiento de un delincuente conocido, en este caso de su pareja, Francisco Oropesa.

Cabe señalar que los registros de la cárcel del condado de Montgomery, no señalan una fianza para ella e indican que fue detenida por la policía estatal en una casa de la localidad de Conroe.

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La policía arrestó a Divimara Lamar Nava, esposa de #FranciscoOropeza, acusado de asesin@r 5 hondureños.

Según la oficina del alguacil, Nava había negado conocer su paradero, pero creen que ella lo escondió pic.twitter.com/EWMZNjbviv — 🇭🇳 Christian Girón🇺🇲 (@YosoyChrisGiron) May 3, 2023

¿De qué se le acusa a Francisco Oropesa?

Francisco Oropesa, hombre de origen mexicano que ya fue arrestado, está acusado y enfrenta cinco cargos de asesinato, además de una fianza de más de 5 millones de dólares, cerca de 100 millones de pesos, en el condado de San Jacinto.

Las víctimas de la masacre perpetrada por Francisco Oropesa, han sido identificadas como los hondurelos, Daniel Enrique Lazo-Guzmán, de 8 años; su madre Sonia Argentina Guzmán, de 25 años; Diana Velázquez Alvarado, de 21 años; Julisa Molina Rivera, de 31 años; y José Jonathan Cáceres, de 18 años.