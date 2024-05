¡No pierdas detalle! Cuando la política necesita soluciones, nada mejor que una ‘Doctísima Opinión’

Cuando la política necesita soluciones, nada mejor que una ‘Doctísima Opinión’. Carolina Rocha, Jaime Guerrero y Vicente Gálvez nos cuentan sobre este nuevo proyecto que comienza este jueves 30 de mayo, al terminar Hechos, por Azteca Uno.

¿De que tratará el programa de la ‘Doctísima Opinión’?

En entrevista con Lucy Bravo y Alejandro Villalvazo en Hechos Meridiano, los protagonistas nos narran cómo será la dinámica de este nuevo programa donde todas las opiniones pueden escucharse.

“Todo mundo tiene una docta opinión, qué vamos a tratar de hacer nosotros, que en las doctas opiniones que vamos a escuchar a lo largo el día, escogeremos una, y vamos a tratar de ponerle en contexto a la gente de qué se trata, de qué están hablando los políticos, qué es lo que quieren decir o lo que no quieren decir.

“Para estos dos días que vamos a empezar todavía dentro del proceso electoral, vamos a estar no tan opinadores, pero un poquito más didácticos, ayudar un poco a lo que es el proceso, porque resulta que como están hechas las alianzas, y con todo lo que se mueve en redes sociales, es un absoluto desconocimiento de cómo ejercer correctamente tu voto, o puede ser que si tengas la idea, pero ya te dijeron que no, que si haces eso, anulan los votos y gana no sé quién, en fin, vamos a tratar de ahondarles en esas dudas de cómo votar”, señaló Vicente Gálvez.

Por su parte, Carolina Rocha, recalcó que en este nuevo proyecto hablar de temas electorales será un modo ‘políticamente incorrecto’, quitando las formalidades y expresar lo que realmente pensamos.

“Lo que queremos es que tengan ganas de ir a votar, sabiendo que uno puede votar como se les dé la gana. El asunto es quitarnos un poco la pomposidad, la formalidad, ser políticamente incorrecto, decir las cosas como las pensamos, decir nuestra doctísima opinión porque se nos antoja y podemos, todo mundo tiene una opinión y es válida, hay que discutir los temas, no se nos debe quitar las ganas de ser politizados, pero incorrectos”, explicó Carolina Rocha.

| Pexels

Por su parte, Jaime Guerrero, detalló que el estreno de ‘Doctísima Opinión’, llega en el mejor momento, pues actualmente, a la sociedad le gusta polemizar sobre los temas.

“En un momento en el que la política tiene mucha influencia, lo vemos en una sociedad que debate, que a veces se enciende en polémicas muy arraigadas, y lo va a continuar haciendo porque viene el proceso electoral desarrollándose todavía hasta septiembre, vamos a tratar de desmenuzar estos mensajes, ser muy didácticos, pero al mismo tiempo nada acartonados”, explicó Jaime Guerrero.