Encuentran el cuerpo de una doctora al interior de una maleta en Brasil

La violenciano se detiene alrededor del mundo, en esta ocasión se vivió una historia de terror en la ciudad de São Paulo, Brasil, cuando las autoridades encontraron sin vida a una doctora en su departamento; sin embargo, lo que generó el desconcierto de la población es que se encontraba al interior de una maleta.

De acuerdo con las autoridades, los amigos y familiares de la víctima se preocuparon porque la joven de 28 años no respondía el teléfono, ante esta circunstancia enviaron elementos policiales para corroborar el estado de salud de la doctora.

Autoridades encontraron rastros de sangre el interior del departamento de la doctora brasileña

Los reportes indican que previo a ingresar al departamento, la policía solicitó la ayuda de un cerrajero, al interior del departamento encontraron rastros de sangre en el baño y también en el dormitorio de Thallita Fernandes, al ampliar la investigación se percataron que estaba dentro de una maleta con heridas de arma blanca en la cara y totalmente desnuda; sin embargo, en el sitio no encontraron a nadie más.

¿Quién es el principal sospechoso por la muerte de una doctora brasileña?

Testigos detallaron que en algún momento del día escucharon fuertes ruidos, en lo que supuestamente fue una pelea entre Thallita Fernandes y su novio identificado como Davi Izaje Martins Silva, quien se convirtió en el principal sospechoso del asesinato.

Hasta el momento el paradero de la pareja es una incógnita para las autoridades brasileñas, por ahora se sabe que el novio de la doctora llamó a un taxi y salió del apartamento la tarde en que se encontró el cuerpo.

Thallita trabajaba como médico de guardia en una sala de urgencias del municipio de Bady Bassitt, en la región metropolitana de São José do Rio Preto.

Facultad de Medicina lamentó la muerte de la doctora brasileña

A pocas horas de la muerte de la joven de 28 años, la Facultad de Medicina de Rio Preto expresaron su tristeza por el homicidio y le externaron sus condolencias a los familiares y amigos.

"Con pesar, el Directorio de la Famerp (Facultad de Medicina de Rio Preto) lamenta profundamente el trágico fallecimiento de la alumna de la clase 49, Thalita Fernandes. Su partida prematura nos entristece. Nuestros sentimientos a familiares y amigos en este momento de tristeza y consternación", dice el comunicado.