“En el hospital me drogaron y me violaron”: el caso de las doctoras del Hospital Infantil de Tamaulipas

A más de dos meses de la agresión sexual denunciada dentro del Hospital Infantil de Tamaulipas, el caso volvió a encender la indignación pública. Una de las médicas residentes rompió el silencio durante una ceremonia oficial y señaló directamente a la dirección del hospital por presunta negligencia y falta de apoyo.

La doctora mostró una cartulina con un mensaje contundente donde resumió lo ocurrido la madrugada del 30 de diciembre de 2025: un hombre ingresó al hospital y agredió sexualmente a dos médicas residentes de Pediatría mientras descansaban tras su turno. Pero el señalamiento no se quedó ahí.

¿Qué denunciaron las médicas sobre el Hospital Infantil de Tamaulipas?

En el mensaje escrito que exhibió públicamente, la doctora detalló varios puntos que, asegura, muestran omisión institucional:



Que la dirección del hospital no brindó ningún tipo de ayuda inmediata: ni médica, ni psicológica, ni jurídica.

Que, según su versión, ni siquiera llamaron a la policía tras conocer lo ocurrido.

Que actualmente la dirección estaría obstaculizando su proceso legal.

Además, recordaron que no era la primera vez que ocurrían incidentes graves dentro del hospital. En 2024 ya se habían registrado robos, el ingreso de un hombre que acosó sexualmente a otra residente durante la madrugada e incluso la fuga de dos pacientes pediátricos.

“Pedimos ayuda, pedimos que nos protegieran, que existieran protocolos de seguridad. ¿Qué hicieron? Culpar a la residente por no ponerle seguro a la puerta y no implementaron medidas”, señaló la doctora.

Violaron y drogaron a 2 doctoras que están haciendo su residencia en el Hospital Infantil de Tamaulipas, el director del hospital no hizo nada para apoyar a las doctoras pic.twitter.com/AJByTtuC7n — Dr. Isaac Chávez Díaz (@DrChavezDiaz) March 3, 2026

Detención sin proceso: ¿qué pasó con el acusado en Tamaulipas?

El 9 de enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó la detención de Carlos “G”, alias “La Rana”, paramédico del hospital, como probable responsable.

Sin embargo, una jueza determinó que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso, por lo que recuperó su libertad bajo el principio de presunción de inocencia.

Ese giro cambió por completo el rumbo del caso y dejó a las denunciantes en un escenario de incertidumbre.

“Si nos pasó a nosotras, ¿qué pasa con los pacientes?” señalan doctoras que sufrieron abuso sexual el HIT

Uno de los puntos más fuertes del mensaje fue la preocupación por la seguridad dentro del hospital.

“En menos de dos años ya entraron al hospital a robarnos, a acosarnos y a violarnos; es evidente que alguien no sabe cómo dirigir y proteger un hospital”, señala el texto que repartieron las residentes entre los presentes.

También cuestionaron: “Si violaron a dos médicas adultas, ¿a qué creen que están expuestos nuestros pacientitos?”.

Finalmente, cerraron con una frase que resume el reclamo: “Exigimos justicia contra quien nos violó y contra quien no nos cuidó. No sabemos quién nos violó, pero sí sabemos quién no nos cuidó”.

Hasta el momento, el Hospital Infantil de Tamaulipas no se ha pronunciado al respecto.

