Mujer de la tercera edad sube a torre alta tensión para protestar contra su yerno en Apodaca, NL

Una mujer de la tercera edad decidió subir a una torre de alta tensión en Apodaca, Nuevo León como forma de protesta por un conflicto familiar que, según denunció, afectó su patrimonio.

El hecho ocurrió la tarde del lunes en la colonia Rinconada Colonial, sobre la avenida del mismo nombre, cerca del cruce con Paseo Virreyes. La movilización de cuerpos de emergencia fue inmediata, pues la situación representaba un peligro latente para la integridad de la mujer.

¿Por qué la mujer subió a la torre de alta tensión en Apodaca?

De acuerdo con lo informado por autoridades municipales, la mujer, identificada como Raquel, de 67 años, tomó esta drástica decisión tras sentirse afectada por una presunta injusticia relacionada con su hija y su yerno.

Mientras permanecía en lo alto de la estructura, la mujer exigía ser escuchada y pedía justicia ante lo que consideraba un abuso en temas de patrimonio familiar. Su protesta generó movilización de autoridades, quienes buscaron en todo momento evitar una tragedia.

¿Cómo fue el rescate de la mujer en la torre de alta tensión?

Elementos de proximidad, junto con bomberos y personal de Protección Civil, establecieron un diálogo constante con la mujer para persuadirla de descender. La estrategia se centró en generar confianza y ofrecerle apoyo para resolver su situación legal.

Tras varios minutos de conversación, las autoridades lograron convencerla de bajar, luego de garantizarle que recibiría asesoría y acompañamiento. Para su descenso, se utilizó una canastilla montada en un vehículo con pluma de Servicios Públicos.

La mujer fue bajada con éxito y sin lesiones, lo que permitió cerrar el operativo sin incidentes mayores.

¿Qué apoyo recibirá la mujer tras subir a la torre eléctrica?

El municipio de Apodaca informó que Raquel recibirá atención psicológica y asesoría legal a través del DIF local, con el objetivo de atender de fondo el conflicto que detonó la protesta.

Además, las autoridades señalaron que darán seguimiento a su caso para garantizar que cuente con el acompañamiento necesario.

Por su parte, el alcalde César Garza Arredondo aseguró que la mujer se encuentra en buen estado de salud y reiteró el compromiso del gobierno municipal para brindarle apoyo legal y psicológico.