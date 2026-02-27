Pacientes del IMSS Bienestar Toluca llevan una semana sin recibir hemodiálisis

La salud y la vida de más de un centenar de personas se encuentran en riesgo inminente en el Estado de México. Desde hace una semana, Itzel y más de 100 pacientes con insuficiencia renal están viviendo una auténtica pesadilla: no han recibido sus sesiones vitales de hemodiálisis en el Hospital "Adolfo López Mateos" de Toluca.

Este nosocomio, que opera bajo el modelo del IMSS Bienestar, suspendió el servicio de manera repentina, dejando a los enfermos a su suerte y al borde de una crisis médica que podría ser irreversible si las autoridades no actúan de inmediato.

El reloj en contra: Los estragos físicos de la suspensión

Para un paciente con daño renal crónico, la hemodiálisis no es un tratamiento opcional o postergable; es, literalmente, su soporte de vida.

#Importante | Más de 100 pacientes no reciben hemodiálisis en hospital del IMSS Bienestar en Toluca



Vía: Diana Solórzano pic.twitter.com/nHVgO9rBQE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 27, 2026

Al no poder filtrar las toxinas y el exceso de líquidos de su sangre de forma natural, estas personas dependen de conectarse a una máquina purificadora al menos tres veces por semana. La interrupción de este procedimiento durante siete largos días ya está cobrando una factura altísima y dolorosa en sus cuerpos.

Los afectados, que abarcan a personas de todas las edades, reportan cuadros severos de hinchazón por la acumulación de líquidos, cansancio extremo y otras complicaciones severas derivadas de la intoxicación de su propio organismo. Los pacientes y sus familiares advierten con desesperación que, cada día que pasa sin conectarse a la máquina, el riesgo de sufrir consecuencias mortales crece exponencialmente.

La encrucijada económica: Hasta 5 mil pesos semanales

Ante la evidente negligencia y la falta de atención en el hospital público, buscar alternativas en el sector privado se ha convertido en un callejón sin salida. Acudir a clínicas particulares para recibir las terapias que el Estado les niega implica un gasto de hasta 5 mil pesos a la semana.

Para las familias que acuden a los servicios gratuitos del IMSS Bienestar, desembolsar 20 mil pesos al mes es una cifra completamente inalcanzable, obligándolos a ver cómo la salud de sus seres queridos se deteriora por no tener dinero para pagar un derecho básico.

Un grito de auxilio a las autoridades

Desesperados y sintiendo cómo el tiempo se les agota, Itzel y el resto de los más de 100 pacientes lanzaron un llamado de auxilio urgente. Exigen a las autoridades de salud que dejen de ignorar el problema y reactiven de inmediato el servicio en el Hospital Adolfo López Mateos, antes de que esta omisión institucional termine costando vidas.