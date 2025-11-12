El próximo 18 de noviembre 2025, Fuerza Informativa Azteca (FIA) presentará el documental “A 4 mil kilómetros de casa”, de la periodista Andreina Andrade. Este trabajo audiovisual ofrece una mirada profunda a la dramática realidad de Haití, un país marcado por la tragedia y el olvido.

El documental se enfoca en la crisis humanitaria que atraviesa Haití, mostrando las razones que obligan a miles de personas a abandonar su territorio en busca de libertad y seguridad. Andrade señala que la pieza no solo aborda el tema migratorio, sino que es un retrato de la lucha por la libertad cuando un Estado falla en garantizar derechos básicos como salud, educación y seguridad.

“Me gustaría que lo viéramos como un documental más allá de migración. Es un documental de libertad. Porque ¿qué tan desesperado puede estar alguien para que tengas que salir de tu casa? Y eso es cuando definitivamente un Estado falla: cuando un ciudadano no tiene acceso a la salud, no tiene un buen sistema educativo, no tiene seguridad. Básicamente sus garantías desaparecen y sales huyendo”, mencionó en entrevista con Hechos Meridiano de FIA.

La crisis en Haití: un Estado que desaparece

Haití enfrenta una compleja situación. La ausencia de un Estado que funcione devastó las condiciones de vida. No hay garantías, no hay seguridad ni acceso a servicios esenciales. Como destaca Andreina Andrade, la fragilidad institucional, como la falta de un presidente, han convertido al país en un espacio donde prevalece la ley de la selva, forzando a sus habitantes a huir.

En contraste, aunque México enfrenta sus propios desafíos, sigue contando con una persona en el Poder Ejecutivo que debe garantizar derechos básicos a su población.

“Nuestras realidades son muy parecidas. La diferencia es que aquí hay alguien, hay una cabeza del Estado, que no la tiene Haití. En Haití no hay un presidente y se supone que nuestra cabeza debería darnos esas garantías para que ningún mexicano tuviera que salir con esta desesperación. Los haitianos salen porque ni siquiera tienen que comer”, mencionó Andreina Andrade.

¿Por qué el documental se llama “A 4 mil kilómetros de casa”?

La periodista explicó que el título del documental, “A 4 mil kilómetros de casa”, hace referencia a la distancia que hay entre la Ciudad de México y Puerto Príncipe, la capital haitiana.

“A 4 mil kilómetros de casa” será estrenado en el canal de Fuerza Informativa Azteca en YouTube el 18 de noviembre de 2025.

