El dólar recibe doble golpe por sustos en Japón; este es el tipo de cambio

El mercado global amaneció bajo una fuerte presión, y el dólar se llevó un golpe. La causa fue una combinación explosiva: el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, sugirió que podrían subir las tasas de interés en su próxima reunión, una noticia que no se veía desde 2008. Esto provocó una venta masiva de bonos y afectó a todos los mercados, incluyendo al dólar.

Sumado a esto, se publicó una información manufacturera más débil de lo esperado en Estados Unidos, lo que aumenta la presión sobre la Reserva Federal (Fed) para que recorte sus tasas este mismo mes. De hecho, los inversionistas ahora calculan una probabilidad del 87% de que la Fed haga un recorte de 25 puntos base el 10 de diciembre.

Precio del dólar hoy 2 de diciembre de 2025 en Banco Azteca

El precio del dólar en Banco Azteca se ajusta a la baja, reflejando la debilidad global del dólar. Se ubica en $18.80 pesos a la compra y en $17.00 pesos a la venta. El valor del dólar interbancario de referencia se sitúa en los $18.78 pesos para este martes.

Precio del dólar canadiense hoy 2 de diciembre

El precio del dólar canadiense se une a la calma, con su referencia alrededor de $11.05 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este martes para la venta y la compra en 13.70.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy martes 2 de diciembre?

El Bitcoin, junto con otros activos de riesgo, sintió el pánico global de ayer. La criptomoneda registra un retroceso y cotiza en $87,228.13 dólares por unidad (un valor estimado). Al tipo de cambio de México, el BTC se cotiza cerca de $1,596,290.26 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 2 de diciembre?

Los precios del petróleo se mantuvieron firmes el martes mientras los operadores evaluaban los riesgos de los ataques con drones ucranianos contra sitios energéticos rusos y las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

El precio del barril es de:

