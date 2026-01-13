¡Atención! Este es el precio del dólar hoy en México; así puede afectar tu bolsillo

Las acciones mundiales cayeron este martes y el dólar recuperó algo de terreno perdido antes de los datos de inflación de Estados Unidos y los resultados de los principales bancos, mientras que los precios del petróleo subieron porque los disturbios en Irán avivaron los temores por los suministros.

En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el tipo de cambio al 13 de enero de 2026; descubre las cotizaciones de los principales indicadores financieros hoy para que tomes decisiones informadas. ¡Compara y encuentra las mejores opciones para cambiar tu dinero al menor costo en México!

💱 ¿Cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.4 pesos a la compra y se vende en $18.75 pesos en ventanilla bancaria durante la apertura de hoy martes 13 de enero de 2026.

¡Dólar hoy Banco Azteca 2026! Recuerda que si quieres cambiar tu dinero durante este mes, puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, que opera de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Precio del dólar canadiense hoy 13 de enero de 2026 💵

El dólar canadiense en México se ubica en $10.8 pesos a la compra y se cotiza en $13.59 pesos a la venta en Banco Azteca durante la jornada de este martes 13 de enero de 2026.

Precio del dólar en Tijuana hoy 13 de enero de 2026 🌎

¿Vas pa’l otro lado? Conoce el precio del dólar hoy en Tijuana durante la jornada de este martes 13 de enero de 2026: El dólar en Tijuana se vende en $17.91 pesos.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 13 de enero de 2026? ₿

Cabe decir que durante la pasada noche, Senadores estadounidenses presentaron un proyecto de ley que crearía un marco regulatorio para las criptomonedas que, de convertirse en ley, aclararía la jurisdicción de los reguladores financieros sobre el floreciente sector, lo que podría impulsar la adopción de activos digitales.

Ante este contexto, el precio del Bitcoin comenzó la jornada de este martes 13 de enero de 2026 en 92 mil 68 dólares estadounidenses por unidad, lo que representa una ganancia del 0.96% en comparación con su cierre previo. Al tipo de cambio, el precio del Bitcoin (BTC) en México abrió el día en 1 millón 645 mil 574 pesos por unidad, un aumento del 0.68% respecto a su último cierre.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 13 de enero de 2026? 🛢️

El precio del petróleo extendió sus ganancias el martes debido a que las crecientes preocupaciones en torno al importante productor Irán y las posibles interrupciones del suministro eclipsaron la perspectiva de un mayor suministro de crudo desde Venezuela.

Los futuros del Brent subió 1.24 dólares, o un 1.9%, hasta los 65.11 dólares por barril, rondando su nivel más alto desde mediados de noviembre. El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos subió 1.17 dólares, o aproximadamente un 2%, hasta los 60.67 dólares.

Petróleo Brent: $65.11 dólares por barril



Petróleo West Texas Intermediate: $60.67 dólares por barril



Mezcla Mexicana de Exportación: $55.49 dólares por barril.

¿Qué pasa si el Índice Dólar disminuye? 📉

Si el Índice Dólar disminuye, el precio del dólar se deprecia frente a monedas como el euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo. Por otra parte: Las exportaciones estadounidenses se vuelven más baratas, beneficiando a las empresas exportadoras. Las importaciones a Estados Unidos se encarecen, afectando a los consumidores locales.