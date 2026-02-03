¿Afecta tu bolsillo? Entérate del precio del dólar hoy martes 3 de febrero de 2026

El dólar se debilitó un poco, pero el yuan chino alcanzó su nivel más alto en casi tres años antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar. El Banco de la Reserva advirtió que la inflación probablemente se mantendrá por encima del objetivo durante algún tiempo.

En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el tipo de cambio al 3 de febrero de 2026; descubre las cotizaciones de los principales indicadores financieros hoy para que tomes decisiones informadas. ¡Compara y encuentra las mejores opciones para cambiar tu dinero al menor costo en México!

💱 ¿Cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.75 pesos a la compra y se vende en $17.59 pesos en ventanilla bancaria durante la apertura de hoy martes 3 de febrero de 2026.

¡Dólar hoy Banco Azteca 2026! Recuerda que si quieres cambiar tu dinero durante este mes, puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, que opera de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

💵 Precio del dólar canadiense hoy 3 de febrero de 2026

El dólar canadiense en México se ubica en $10.70 pesos a la compra y se cotiza en $13.59 pesos a la venta en Banco Azteca durante la jornada de este martes 3 de febrero de 2026.

🌎 Precio del dólar en Tijuana hoy 3 de febrero de 2026

¿Vas pa’l otro lado? Conoce el precio del dólar hoy en Tijuana durante la jornada de este martes 3 de febrero de 2026: El dólar en Tijuana se vende en $17.35 pesos.

₿ ¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 3 de febrero de 2026?

Investigadores estadounidenses están examinando si plataformas de criptomonedas específicas han facilitado la evasión de sanciones por parte de funcionarios iraníes, dijo un investigador de blockchain a la agencia Reuters, mientras la actividad de criptomonedas crece en la República Islámica.

El precio del Bitcoin hoy comenzó la jornada de este martes 3 de febrero de 2026 en 78 mil 342 dólares estadounidenses por unidad, lo que representa una pérdida del 0.43% en comparación con su cierre previo. Al tipo de cambio, el precio del Bitcoin (BTC) en México abrió el día en 1 millón 356 mil 967 pesos por unidad, un alza del 0.07% respecto a su último cierre.

🛢️ ¿Cuál es el precio del petróleo hoy 3 de febrero de 2026?

El precio del petróleo hoy se estabilizó tras las pérdidas registradas al inicio de la sesión; los precios del crudo se han visto presionados recientemente a medida que disminuyen las tensiones entre Estados Unidos e Irán, y ambos países se preparan para reanudar las negociaciones nucleares el viernes.

Los futuros del crudo Brent y del West Texas Intermediate estadounidense subieron un 0.1 % y un 0,2 %, respectivamente.

Petróleo Brent: $66.65 dólares por barril



Mezcla Mexicana de Exportación: $57.85 dólares por barril.



📉 ¿Qué pasa si el Índice Dólar disminuye?

Si el Índice Dólar disminuye, el precio del dólar se deprecia frente a monedas como el euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo.

Por otra parte: Las exportaciones estadounidenses se vuelven más baratas, beneficiando a las empresas exportadoras. Las importaciones a Estados Unidos se encarecen, afectando a los consumidores locales.