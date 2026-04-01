¿Se viene el momento de comprar? Así está el dólar hoy miércoles 1 de abril en México

Este miércoles 1 de abril de 2026, los mercados financieros experimentan un giro en sus tendencias. Hoy el dólar estadounidense registra una caída por segundo día consecutivo ante las crecientes expectativas de un alto el fuego en Medio Oriente.

Las señales de que el conflicto podría estar cerca de su fin motivan a los inversionistas a desarmar posiciones, aunque la cautela se mantiene frente a un esperado anuncio desde la Casa Blanca programado para esta noche.

De acuerdo con un análisis reciente de Reuters que consultó a casi 70 estrategas de divisas, el billete verde podría estar a punto de debilitarse aún más. Instituciones señalan que la demanda de refugio ha perdido impulso drásticamente.

¿Cuál es el precio del dólar en México HOY 1 de abril de 2026?

A pesar de la debilidad que muestra la divisa a nivel internacional, el mercado mexicano se mantiene atento. Si necesitas realizar operaciones en este ombligo de semana de Semana Santa, Banco Azteca mantiene actualizadas sus pizarras en ventanilla para brindarte certeza:

(Se recomienda verificar en sucursal los siguientes valores):



Dólar Americano: Compra: $16.25 | Venta: $18.54

Compra: | Venta: Euro: Compra: $19.10 | Venta: $22.39

Compra: | Venta: Dólar Canadiense: Compra: $11.95 | Venta: $13.14

Compra: | Venta: Plata Libertad: Compra: $1,319.00 | Venta: $1,499.00

Ojo al precio del dólar HOY 1 de abril de 2026 en México | Tipo de cambio actual en CDMX |Banco Azteca

Precio del dólar en Tijuana HOY 1 de abril en casas de cambio

En la frontera norte, el tipo de cambio reacciona rápidamente a los movimientos globales. El precio del dólar HOY miércoles 1 de abril en la ciudad de Tijuana, Baja California, es fundamental para quienes vacacionan o realizan actividades binacionales.

Durante esta jornada, el dólar en los centros cambiarios promedia los $17.89 pesos a la venta. Es importante monitorear las cotizaciones a lo largo del día, ya que los anuncios geopolíticos programados para esta noche podrían generar ajustes de última hora en las casas de cambio.

¿Cuánto vale un Bitcoin en pesos mexicanos HOY 1 de abril?

Ante el retroceso del dólar, el ecosistema de las criptomonedas observa de cerca los movimientos del capital.

Para este miércoles, Bitcoin cotiza HOY estableciéndose en la zona de los 68 mil 306 dólares por unidad, lo que en moneda nacional equivale a un aproximado de 1 millón 219 mil pesos mexicanos. La moneda digital sigue funcionando como un termómetro alternativo para los inversionistas ante la volatilidad de las divisas tradicionales.

EU eligió priorizar la estabilidad del mercado energético, aunque eso significara un beneficio para Rusia | Generado con IA

¿Cómo está el precio del petróleo este miércoles 1 de abril?

El sector energético reacciona de inmediato a los reportes diplomáticos. Los precios del petróleo borran las ganancias registradas a primera hora de la sesión, luego de que el presidente de Estados Unidos insinuara que la guerra contra Irán podría estar llegando a su fin, lo que motivó a los inversores a tomar ganancias tras el histórico rally alcista de marzo.

