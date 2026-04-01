¿Trámites pendientes en el banco? Estas son las operaciones que NO podrás hacer este Jueves y Viernes Santo 2026

¡Toma precauciones! Este jueves 2 y viernes 3 de abril 2026, todos los bancos de México se mantendrán cerrados debido a que el calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los marca como días inhábiles por las celebraciones de Semana Santa.

Por ello, si tienes pagos, movimiento u otro trámite pendiente, es vital revisar las operaciones que serán suspendidas durante el Jueves y Viernes Santo 2026.

Lista de trámites que no podrás realizar el Jueves y Viernes Santo 2026

El cierre de bancos en México por Semana Santa 2026, impedirá que las y los usuarios realicen ciertos trámites en ventanilla, por lo que tendrían que esperar hasta que la institución reanude operaciones, pero ¿cuáles son?

Lista de trámites que NO se podrán realizar el Jueves y Viernes Santo 2026 en el banco:



Retiros y depósitos en ventanilla .

. Cobro de cheques.

Apertura de cuentas en ventanilla.

Aclaraciones con gerentes bancarios.

Pagos de servicios que requieran sello.

Trámites de tarjeta de crédito o débito.

Si quieres realizar un trámite en ventanilla bancaria, tendrás que esperar hasta el sábado 4 o lunes 6 de abril 2026, cuando los bancos vuelvan abrir sus puertas.

Recuerda: el próximo jueves 2 y viernes 3 de abril los bancos y demás entidades financieras supervisadas por la #CNBV suspenderán operaciones al público.



Toma precauciones y realiza tus trámites con anticipación.



Consulta el #CalendarioCNBV https://t.co/cqdCYij9WF pic.twitter.com/USo1WyDmeE — CNBV (@cnbvmx) March 27, 2026

Operaciones bancarias que SÍ estarán disponibles el Jueves y Viernes Santo

A pesar de que las sucursales bancarias permanecerán cerradas este jueves 2 y viernes 3 de abril, los usuarios podrán realizar operaciones en cajeros automáticos o en la banca digital.



Retiros, depósitos y consulta de saldo en cajeros automáticos.

Transferencias electrónicas en banca móvil y SPEI.

Recibir atención automatizada en banca telefónica.

Además, las sucursales ubicadas en centros comerciales o tiendas de autoservicios mantendrán sus puertas abiertas este jueves y viernes.

Banco Azteca es el ÚNICO banco que abre el Jueves y Viernes Santo

¡No entres en pánico! Aunque la mayoría de instituciones financieras NO tendrá servicio, Banco Azteca sí abrirá sus puertas este 16 de marzo 2026; te compartimos el horario.

La institución financiera abre sus puertas desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche , el cual aplica en TODAS las sucursales alrededor de la República Mexicana.

Estamos para ti en todo momento 💚 acompañándote los 365 días del año.



¡Nosotros sí abrimos! Te esperamos de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. 🕰️ #FelizDíaDelBanquero



Localiza tu sucursal más cercana aquí 👀: https://t.co/Xc78jNU7z0 pic.twitter.com/w8wYiBEe3x — Banco Azteca (@BancoAzteca) December 12, 2024

¿Qué días no abrirán los bancos en 2026? Calendario oficial

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló el calendario de bancos en México 2026, en el que se marcan los días feriados en las que las instituciones bancarías NO abrirán sus puertas.



1 de mayo 2026 - Actividades suspendidas por el Día del Trabajo.

- Actividades suspendidas por el Día del Trabajo. 16 de septiembre 2026 - Conmemoración de la Independencia de México.

- Conmemoración de la Independencia de México. 2 de noviembre 2026 - Día feriados por el Dia de Muertos

- Día feriados por el Dia de Muertos 16 de noviembre 2026 - Conmemoración a la Revolución Mexicana, ocurrida el 20 de noviembre.

- Conmemoración a la Revolución Mexicana, ocurrida el 20 de noviembre. 12 de diciembre 2026 - Suspenden actividades por el Día del Empleado Bancario.

- Suspenden actividades por el Día del Empleado Bancario. 25 de diciembre 2026 -Celebraciones de Navidad.

-Celebraciones de Navidad. 1 de enero 2027 - Celebraciones de Año Nuevo.