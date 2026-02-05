¿El peso se debilita? Descubre el precio del dólar hoy 5 de febrero de 2026

El dólar tocó el jueves máximos de dos semanas debido a que una nueva volatilidad afectó a las acciones y avanzó contra la libra, que cayó después de que el Banco de Inglaterra dejó sin cambios las tasas de interés en el Reino Unido en una votación muy ajustada.

En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el tipo de cambio al 5 de febrero de 2026; descubre las cotizaciones de los principales indicadores financieros hoy para que tomes decisiones informadas. ¡Compara y encuentra las mejores opciones para cambiar tu dinero al menor costo en México!

💱 ¿Cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.60 pesos a la compra y se vende en $18.35 pesos en ventanilla bancaria durante la apertura de hoy jueves 5 de febrero de 2026.

¡Dólar hoy Banco Azteca 2026! Recuerda que si quieres cambiar tu dinero durante este mes, puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, que opera de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

💵 Precio del dólar canadiense hoy 5 de febrero de 2026

El dólar canadiense recuperaría algunas de sus ganancias recientes en los próximos meses, pero la moneda podría entonces restablecer su tendencia alcista si el Banco de Canadá decide subir las tasas de interés y el dólar enfrenta presiones vendedoras generalizadas, según un sondeo de la agencia Reuters.

Durante la jornada de este jueves 5 de febrero de 2026, el precio del dólar canadiense hoy en México se ubica en $10.55 pesos a la compra y se cotiza en $13.44 pesos a la venta en Banco Azteca.

🌎 Precio del dólar en Tijuana hoy 5 de febrero de 2026

¿Vas pa’l otro lado? Conoce el precio del dólar hoy en Tijuana durante la jornada de este jueves 5 de febrero de 2026: El dólar en Tijuana se vende en $17.37 pesos.