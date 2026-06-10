Estabilidad cambiaria: Así está el precio del dólar hoy tras ataque de EU a Irán

El precio del dólar se mantuvo estable hoy 10 de junio de 2026, debido a que los mercados están nerviosos después del último ataque de Estados Unidos e Irán.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que Irán ha tardado demasiado en llegar a un acuerdo y ahora “deberán pagar el precio”, en tanto que el régimen de Teherán dijo que reevaluará el diálogo diplomático con el gobierno estadounidense, después de los ataques estadounidenses en represalia por el derribo de un helicóptero.

Precio del dólar hoy 10 de junio 2026 en México

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 16.00 pesos a la compra y en 18.14 pesos a la venta en ventanilla bancaria al arranque de la jornada de este miércoles.

La poca variación del billete verde también es algo esperado, debido a que los analistas están a la expectativa de los datos más recientes de inflación en Estados Unidos, los cuales podrían dar pistas sobre cambios a las tasas de interés de la Reserva Federal.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 10 de junio 2026?

En el caso de Tijuana, el precio del dólar hoy se coloca en 17.48 pesos a la venta. Es importante considerar que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la región del país.

Precio del dólar canadiense hoy 10 de junio 2026 en México

El dólar canadiense en Banco Azteca se cotiza en 10.65 pesos a la compra y en 13.49 pesos a la venta en ventanilla bancaria al inicio de operaciones de este miércoles.

Si estás pensando en cambiar divisas, puedes acudir a cualquier sucursal de Banco Azteca, que brinda servicio de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 10 de junio 2026?

El Bitcoin arrancó la jornada de este miércoles con un valor de 62 mil 139 dólares por unidad, lo que representa un alza de 0.73% respecto a su cierre previo.

Al tipo de cambio en México, la criptomoneda se ubica en 1 millón 079 mil 039 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio el Bitcoin hoy?|Google.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 10 de junio 2026?

El precio del petróleo tuvo un alza ligera después de la respuesta de Estados Unidos contra Irán por el derribo de un helicóptero de la milicia estadounidense.

