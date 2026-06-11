Precio del dólar sigue a la baja: Wall Street y la Bolsa Mexicana cierran con números mixtos

El precio del dólar atraviesa una caída influenciada por las tensiones entre Estados Unidos e Irán, lo que generó incertidumbre entre inversionistas tanto de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como de Wall Street hoy 10 de junio.

Bolsa Mexicana de Valores suma su tercer día de pérdidas hoy 10 de junio

La BMV no vivió su mejor día al registrar un volumen de 196,168,763 acciones negociadas. El principal índice accionario registró 64,821.61 puntos, lo que representa una pérdida de 0.9% en comparación con la jornada de ayer.

Por su parte, el Banco de México dio a conocer que el tipo de cambio cerró en 17.40 pesos por dólar, por lo que la moneda local logró apreciarse un 0.21 por ciento.

El precio del dólar se vio debilitado este miércoles, debido a la divulgación de cifras de inflación en Estados Unidos, sumado a las preocupaciones en el Medio Oriente.

¿Cómo cerró Wall Street hoy 10 junio?

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron con pérdidas superiores al 1%, gracias a que las acciones de fabricantes de semiconductores siguen en picada.

El temor de los inversionistas se reforzó, luego de que Trump afirmara que EU volvería a atacar a Irán si no se logra un acuerdo de paz.



Dow Jones Industrial Average cayó 953.33 puntos, equivalente a -1.87%, y cerró en 49,918.78 puntos.

El S&P 500 perdió 119.66 puntos, equivalente a -1.62%, y terminó en 7,266.99 puntos.

El Nasdaq Composite bajó 509.32 puntos, equivalente a -1.98%, y cerró en 25,169.50 puntos.

¿Dónde es más barato comprar dólares? Precio del Dólar en Banco Azteca

El tipo de cambio del dólar en Banco Azteca se ubicó en 16 pesos a la compra y 18.14 pesos a la venta en ventanilla. Sin embargo, esto puede variar dependiendo de la región del país.

Por ejemplo, en Tijuana, Baja California, el dólar se cotizó en 16.00 pesos a la compra y 18.04 pesos a la venta.

Es importante considerar que los precios de compra y venta pueden modificarse durante el día y presentar diferencias entre sucursales según la ubicación geográfica.