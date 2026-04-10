¿Subió o bajó? Este es el tipo de cambio del dólar hoy 10 de abril en Banco Azteca

El dólar estadounidense registró una caída este viernes, perfilándose para cerrar su peor desempeño semanal desde enero. Este retroceso ocurre mientras los inversionistas abandonan los activos de refugio ante el creciente optimismo de que el transporte marítimo de petróleo se normalizará si se mantiene el alto el fuego en la región del Golfo.

Es un cambio drástico respecto a marzo, cuando el dólar se erigió como uno de los pocos bastiones de seguridad mientras la guerra disparaba la inflación y hundía los mercados de acciones y bonos. Hoy, la posibilidad de paz le quita fuerza al billete verde y favorece la recuperación de otras divisas.

Precio del dólar hoy 10 de abril de 2026 en Banco Azteca

Gracias al optimismo global por la tregua, así se encuentran las ventanillas en México para tus operaciones de este viernes:



Compra: 16.00 pesos

pesos Venta: 17.94 pesos

El tipo de cambio interbancario de referencia se sitúa en los 17.58 pesos, consolidando una semana ganadora para el peso mexicano frente a la moneda norteamericana.

Precio del dólar canadiense hoy 10 de abril

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca también presenta un ajuste a la baja este viernes, cotizando en:



Compra: 10.20 pesos

pesos Venta: 13.29 pesos

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy viernes 10 de abril?

El Bitcoin aprovecha la debilidad del dólar y el regreso del apetito por el riesgo para subir posiciones. La criptomoneda cotiza hoy en 72,319.51 dólares. Al tipo de cambio en México, el BTC se ubica cerca de 1,251,295.80 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 10 de abril?

Los precios del petróleo se encaminaban a sus mayores caídas semanales desde junio pasado, pero se mantienen elevados cerca de los 100 dólares por barril debido a la preocupación por los suministros de Arabia Saudita y los flujos limitados a través del estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo Brent bajaron 36 centavos, o un 0,4%, hasta los 95,56 dólares el barril a las 13:17 GMT. Los futuros del West Texas Intermediate subieron 15 centavos, o alrededor de un 0,2%, hasta los 98,02 dólares.

El precio del barril se cotiza así:

