Dólar a Peso mexicano hoy: Así cotiza el tipo de cambio en México

¿Necesitas conocer el precio del dólar hoy en México? En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el tipo de cambio durante la jornada de hoy martes 2 de septiembre de 2025. Compara las cotizaciones de los principales indicadores financieros para que tomes decisiones informadas.

El dólar encontró respaldo en un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, ya que los inversores se centran en los datos clave del mercado laboral estadounidense que se publicarán esta semana en busca de pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés de referencia; descubre cuánto más pagarás por cada dólar y cómo afecta este cambio a tu economía. ¡Compara y encuentra las mejores opciones para cambiar tu dinero!

¿Cuál es el precio del dólar en Banco Azteca hoy?

¿Cuánto cuesta el dólar hoy en Banco Azteca? El dólar en Banco Azteca se ubica en $17.75 a la compra y se vende en $19-04 pesos en ventanilla bancaria durante la apertura de hoy martes 2 de septiembre de 2025.

¡Dólar hoy Banco Azteca 2025! Recuerda que si quieres cambiar tu dinero durante esta jornada de este martes 2 de septiembre de 2025, puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco se encuentra abierto desde las 9:00 de la mañana y hasta las 9:00 de la noche.

Precio del dólar en Tijuana hoy martes 2 de septiembre de 2025.

¿Vas pa´l otro lado? ¡Conoce el Precio del dólar hoy en Tijuana! Durante esta jornada de hoy martes 2 de septiembre de 2025, el dólar hoy en Tijuana se vende en $18.68 pesos.

Precio del Dólar Canadiense hoy 2 de septiembre de 2025

El precio del dólar canadiense en México, se ubica en $12.15 a la compra, mientras se cotiza en $14.15 pesos a la venta en Banco Azteca durante la jornada de martes 2 de septiembre de 2025.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 2 de septiembre de 2025?

El precio del Bitcoin hoy martes 2 de septiembre de 2025, en 109 mil 421 dólares estadounidenses por unidad, lo que representa una alza del 0.15% en comparación con su cierre de ayer.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda (BTC) abrió el día ubicándose en 2 milones 55 mil 712 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 2 de septiembre de 2025?

El precio del petróleo subió hoy martes 2 de septiembre de 2025, antes de una reunión de la OPEP+ el domingo, mientras aumentaban las expectativas de que una escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania interrumpiría el suministro.

El Brent subía 31 centavos, o alrededor de un 0,45%, a 68.46 dólares el barril a las 1317 (GMT), tras haber subido poco más de un 2% anteriormente.

El crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos se situó en 64.96 dólares por barril, 95 centavos más o casi un 1.48 % más. Los futuros del WTI no cerraron el lunes debido al feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos.

Petróleo Brent: $68.46 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate: $64.96 dólares el barril.

¿Qué pasa si el Índice Dólar aumenta?

El precio del dólar se apreciará frente a las siguientes monedas: euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo.

Por otro lado, las exportaciones estadounidenses se tornarán más caras en estos mercados, situación que podría afectar negativamente a las empresas exportadoras.

Respecto de las importaciones a Estados Unidos, estas se volverán más baratas, una situación que podría beneficiar a los consumidores locales.

