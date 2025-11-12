¿El peso se desploma? Precio del dólar y tipo de cambio hoy 12 de noviembre de 2025 en México

Durante las primeras horas de hoy, 12 de noviembre de 2025, el dólar estadounidense subió ligeramente mientras el Congreso estadounidense parecía dispuesto a poner fin al cierre del gobierno federal. Las bolsas mundiales repuntaron, con los mercados europeos alcanzando máximos históricos, allanando el camino para que se disipe la incertidumbre económica que ha alimentado a Estados Unidos.

En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el tipo de cambio al 12 de noviembre de 2025; descubre las cotizaciones de los principales indicadores financieros hoy para que tomes decisiones informadas. ¡Compara y encuentra las mejores opciones para cambiar tu dinero al menor costo en México!

¿Cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca?

El precio del dólar Banco Azteca se ubica en $16.9 a la compra y se vende en $18.95 pesos en ventanilla bancaria durante la apertura de hoy miércoles 12 de noviembre de 2025.

¡Dólar hoy Banco Azteca 2025! Recuerda que si quieres cambiar tu dinero durante este mes, puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el banco se encuentra abierto desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Entérate del precio del dólar hoy en Banco Azteca|“Banco Azteca”

Precio del dólar canadiense hoy 12 de noviembre de 2025

El precio del dólar canadiense en México se ubica en $11.15 a la compra y $13.85 pesos a la venta en Banco Azteca durante la jornada de este miércoles 12 de noviembre de 2025.

Precio del dólar en Tijuana hoy 12 de noviembre de 2025

¿Vas pa’l otro lado? Conoce el precio del dólar hoy en Tijuana durante la jornada de este miércoles 12 de noviembre de 2025: El dólar hoy en Tijuana se vende en $18.31 pesos.

Precio del dólar hoy en Tijuana|“Cotización.co”

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 12 de noviembre de 2025?

El precio del Bitcoin hoy inició la jornada de este miércoles 12 de noviembre de 2025 en 104,876 dólares estadounidenses por unidad, lo que representa un aumento del 1.73% en comparación con su cierre de ayer.

Al tipo de cambio, la criptomoneda (BTC) en México abrió el día ubicándose en 1 millón 920 mil 889 pesos por unidad.

Descubre el precio del Bitcoin hoy 12 de noviembre de 2025|“Google”

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 12 de noviembre de 2025?

El precio del petróleo cayó un 1% hoy miércoles 12 de noviembre de 2025, lastrados por el exceso de oferta en el mercado; esto a pesar de las expectativas de que el fin del cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos, podría impulsar la demanda de petróleo.

Los futuros del crudo Brent cayeron 66 centavos, un 1%, hasta los 64.50 dólares por barril, luego de haber subido un 1.7% el martes. El crudo estadounidense West Texas Intermediate bajó 65 centavos, alrededor de un 1.1%, hasta los 60.39 dólares por barril, después de haber subido un 1.5% en la sesión anterior.

Petróleo Brent: $64.50 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate (WTI): $60.39 dólares el barril

Mezcla Mexicana de Exportación: $58.04 dólares por barril.



¿Qué pasa si el Índice Dólar aumenta?

El precio del dólar estadounidense se apreciará frente a las siguientes monedas: euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo. Por otro lado, las exportaciones estadounidenses se tornarán más caras en estos mercados, situación que podría afectar negativamente a las empresas exportadoras.

Respecto de las importaciones a Estados Unidos, estas se volverán más baratas, una situación que podría beneficiar a los consumidores locales.