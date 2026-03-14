Muere Diego Osuna Miranda, hijo de banquero, en Edomex
Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, perdió la vida este viernes. Lamentan su fallecimiento tras un accidente automovilístico en Valle de Bravo.
Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, perdió la vida luego de un accidente automovilístico sobre la carretera Toluca-Valle de Bravo, en Valle de Bravo, en el Estado de México (Edomex).
El percance se registró este viernes y, a través de redes sociales, se han externado condolencias por el sensible fallecimiento del hijo de Norma Miranda y Eduardo Osuna.
La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) publicó:
“De parte del presidente, Alejandro Malagón Barragán, y de quienes conformamos la CONCAMIN, lamentamos el sensible fallecimiento de Diego Osuna Miranda, hijo de nuestro querido amigo Eduardo Osuna. Deseamos pronta resignación y consuelo a su familia. Descanse en paz”.
De parte del presidente, Alejandro Malagón Barragán, @AMalagonB, y de quienes conformamos la #CONCAMIN, lamentamos el sensible fallecimiento de Diego Osuna Miranda, hijo de nuestro querido amigo, Eduardo Osuna.— CONCAMIN (@CONCAMIN) March 14, 2026
Deseamos pronta resignación y consuelo a su familia.
Descanse en… pic.twitter.com/R98XFdGObW
Lamentan muerte de Diego Osuna, hijo del banquero Eduardo Osuna
Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, publicó en su cuenta de X un mensaje externando sus condolencias por la muerte de Diego Osuna.
“Lamento mucho el fallecimiento de Diego Osuna en trágico accidente el día de ayer. Mis sentidas condolencias a Eduardo, familiares y amigos. Descanse en paz”, se lee en su publicación.
Lamento mucho el fallecimiento de Diego Osuna en trágico accidente el día de ayer . Mis sentidas condolencias a Eduardo, familiares y amigos , descanse en paz .— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 14, 2026
El Consejo Coordinador Empresarial también externó su pésame por este deceso, y en redes sociales se sumó a las condolencias.
En redes sociales, este sábado 14 de marzo de 2026, también BBVA México cambió su imagen de perfil por un moño de luto.
El Presidente @JoseMedinaMora y quienes integramos el Consejo Coordinador Empresarial, lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del joven Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, Director General de BBVA México, y de la Sra. Norma Miranda.— Consejo Coordinador Empresarial CCE (@cceoficialmx) March 14, 2026
Expresamos nuestro más… pic.twitter.com/NE2P9B4SRP