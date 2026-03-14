Muere Diego Osuna Miranda, hijo de banquero, en Edomex

Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, perdió la vida luego de un accidente automovilístico sobre la carretera Toluca-Valle de Bravo, en Valle de Bravo, en el Estado de México (Edomex).

El percance se registró este viernes y, a través de redes sociales, se han externado condolencias por el sensible fallecimiento del hijo de Norma Miranda y Eduardo Osuna.

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) publicó:

“De parte del presidente, Alejandro Malagón Barragán, y de quienes conformamos la CONCAMIN, lamentamos el sensible fallecimiento de Diego Osuna Miranda, hijo de nuestro querido amigo Eduardo Osuna. Deseamos pronta resignación y consuelo a su familia. Descanse en paz”.

De parte del presidente, Alejandro Malagón Barragán, @AMalagonB, y de quienes conformamos la #CONCAMIN, lamentamos el sensible fallecimiento de Diego Osuna Miranda, hijo de nuestro querido amigo, Eduardo Osuna.



Deseamos pronta resignación y consuelo a su familia.



Descanse en… pic.twitter.com/R98XFdGObW — CONCAMIN (@CONCAMIN) March 14, 2026

Lamentan muerte de Diego Osuna, hijo del banquero Eduardo Osuna

Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, publicó en su cuenta de X un mensaje externando sus condolencias por la muerte de Diego Osuna.

“Lamento mucho el fallecimiento de Diego Osuna en trágico accidente el día de ayer. Mis sentidas condolencias a Eduardo, familiares y amigos. Descanse en paz”, se lee en su publicación.

Lamento mucho el fallecimiento de Diego Osuna en trágico accidente el día de ayer . Mis sentidas condolencias a Eduardo, familiares y amigos , descanse en paz . — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 14, 2026

El Consejo Coordinador Empresarial también externó su pésame por este deceso, y en redes sociales se sumó a las condolencias.

En redes sociales, este sábado 14 de marzo de 2026, también BBVA México cambió su imagen de perfil por un moño de luto.