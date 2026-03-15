¡No te quedes sin agua caliente! Así queda el Gas LP en México del 15 al 21 de marzo 2026; zonas más caras

¡Atención, mexicanos! La Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló el nuevo precio del Gas LP en México para el tercer mes del año. Azteca Noticias te comparte la lista de costos por estado para la tercera semana de marzo 2026.

Precio del Gas LP en México 15 al 21 de marzo 2026

¡A preparar la cartera! Los precios del Gas LP en México para esta semana se ubica entre los 16 a los 21 pesos por kilogramo en gran parte del país, mientras que por litro se ubica entre los 9 a los 11 pesos.

Recuerda que el costo de gas puede cambiar dependiendo de la región, pues en algunos lugares de la República Mexicana.

¿En dónde es más barato el Gas LP en México 2026?

Para la semana del 15 al 21 de marzo 2026, el precio del Gas LP más barato está en Coahuila de Zaragoza , ubicándose en $16.92 el kilogramo y $9.13 pesos el litro , seguido de Morelos en $18.89 pesos el kilogramo y $10.20 el litro.

Otras de las zonas con el precio más bajo del Gas LP es el municipio de Hidalgo, ubicándose en $18.73 pesos el kilogramo y en $10.11 litro.

Además de Querétaro , Querétaro, en $19.19 pesos el kilogramo y en 10.36 pesos el litro.

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📅 Vigencia: del 15 al 21 de marzo de 2026 pic.twitter.com/cLTWDLviX4 — Comisión Nacional de Energía (@CNE_Mex) March 14, 2026

¿En dónde sale más caro el Gas LP en México?

Por otro lado, en Zacatecas, el Gas LP se ubica en 21.16 pesos el kilogramo y en 11.43 el litro, convirtiéndose en la zona más cara.

A este le sigue el municipio de Michoacán, ubicándose en $20.01 pesos el kilogramo y $10.40 el litro. Después de Mérida, Yucatán, en 19.76 pesos el kilogramo y 10.67 pesos el litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 15 al 21 de marzo 2026

¡Atención, ciudadanos! La Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló que el precio del Gas LP en Ciudad de México (CDMX) se ubica en 19.25 pesos el kilogramo y $10.40 el litro, esto para la semana del 15 al 21 de marzo 2026. El costo de este producto no registró cambios respecto a la semana anterior.

Mientras que el precio del Gas LP en el Estado de México (Edomex) se sube a los 19.25 pesos el kilogramo y a $10.40 el litro.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precio del 15 al 21 de marzo 2026

Para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en Jalisco, el precio del Gas LP está en 19.35 pesos por kilo y 10.45 pesos por litro, mientras que en Monterrey, Nuevo León, el precio del gas alcanza los 19.28 pesos por kilo y 10.41 pesos por litro.

