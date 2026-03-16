¡Dólar supera los 18 pesos este lunes! Así cierran la Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados internacionales

La Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados financieros registraron cambios importantes para la penúltima semana de marzo 2026. Azteca Noticias te comparte el cierre de la BMV, precio del dólar y peso mexicano para este lunes de puente.

¿Cambios en la Bolsa Mexicana de Valores este lunes?

La Bolsa Mexicana de Valores suspendió actividades para este lunes 16 de marzo 2026 debido al día feriado por el Natalicio de Benito Juárez, el cual se celebra el 21 de marzo.

Se espera que el próximo martes, la bolsa mexicana retome actividades de manera normal.

En su último cierre, el S&P/BMV IPC terminó la jornada en 65,648.91 puntos, lo que representó una caída de 0.66%, equivalente a 436.9 puntos menos respecto a la sesión previa.

Cierre Wall Street hoy 16 de marzo 2026

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada de este lunes con aumentos importante en sus cotizaciones, pero ¿cómo cerraron?



Dow Jones Industrial Average subió 0.83% a 46,946.41 unidades.

subió 0.83% a 46,946.41 unidades. S&P500 subió 1.01% a 6, 699.38 unidades.

subió 1.01% a 6, 699.38 unidades. Nasdaq Composite aumentó 1.22% a 268.82 puntos.

¿A cuánto está el dólar en México durante marzo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 16 de marzo de 2026, en $16.50 pesos la compra y en $18.54 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.70 pesos la compra y en $17.20 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre del Bitcoin HOY 16 de marzo 2026

El precio del Bitcoin al término de la jo4rnada de lunes 16 de marzo 2026, en 7 milc dólares por unidad, registrando un importante aumento de 1.64% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda más utilizada del mundo registró un repunte por tercer día consecutivo tras varios días de pérdidas importantes debido al conflicto en Medio Oriente, el cual ha afectado a los mercados financieros internacionales.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 328 mil 641 pesos por unidad.