¿Llega la quincena y también el aumento en el precio de la gasolina? Así quedó hoy 14 de marzo 2026

El precio de la gasolina en México continúa siendo uno de los indicadores más vigilados por las familias y empresas nacionales, ya que impacta de manera directa en el costo de la canasta básica y la movilidad cotidiana. Este 14 de marzo de 2026, las estaciones de servicio en las diversas regiones del país presentan variaciones que responden tanto a factores logísticos locales como a la política de subsidios vigentes, obligando a los consumidores a buscar las opciones más competitivas para proteger su economía.

Sin embargo, el panorama nacional no es ajeno a la turbulencia externa; la reciente escalada de tensiones en el conflicto que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel ha provocado una sacudida en los mercados energéticos globales.

Ante el temor de interrupciones en el suministro internacional y el consecuente repunte en el valor del crudo, surge la interrogante sobre qué tan blindado se encuentra México frente a estos choques externos y cómo se reflejarán estas presiones geopolíticas en el ticket final que pagan los mexicanos al cargar gasolina.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Para este sábado 14 de marzo de 2026, los precios promedio de los combustibles en México se ubican en los siguientes niveles:

Gasolina Regular: 23.64 pesos por litro

Gasolina Premium: 25.89 pesos por litro

Diésel: 28.00 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular hoy 14 de marzo 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 14 de marzo 2026

¡Atención a los habitantes de la CDMX! Este viernes los precios de los combustibles se reportan de la siguiente manera:

Gasolina Regular: 23.78 pesos por litro

Gasolina Premium: 26.06 pesos por litro

Diésel: 27.58 pesos por litro

Precio de gasolina en Edomex hoy 14 de marzo 2026

En el Estado de México, los precios presentaron un ligero aumento este viernes, por lo que te invitamos a consultar los costos hoy

Gasolina Regular: 23.62 pesos por litro

Gasolina Premium: 25.40 pesos por litro

Diésel: 27.43 pesos por litro

Precio de gasolina en Guadalajara 14 de marzo 2026

En Guadalajara, Jalisco, el precio del combustible tuvo un leve descenso, respecto a un día anterior, como te mostramos a continuación:

Gasolina Regular: 23.95 pesos por litro

Gasolina Premium: 26.48 pesos por litro

Diésel: 27.85 pesos por litro

Precio de gasolina hoy 14 de marzo 2026 en Monterrey

En Monterrey, Nuevo León, el costo promedio es:

Gasolina Regular: 23.89 pesos por litro

Gasolina Premium: 27.02 pesos por litro

Diésel: 27.44 pesos por litro

Precio de gasolina en Tamaulipas hoy 14 de marzo 2026

En el norte del país, específicamente en el estado de Tamaulipas, el combustible se vende con estos precios:

Gasolina Regular: 21.83 pesos por litro

Gasolina Premium: 23.56 pesos por litro

Diésel: 25.64 pesos por litro

Precio de gasolina en Chihuahua hoy 14 de marzo 2026

También en el norte, Chihuahua reporta los siguientes costos:

Gasolina Regular: 22.25 pesos por litro

Gasolina Premium: 23.69 pesos por litro

Diésel: 27.53 pesos por litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Pero no solo en México, te mostramos cuál es el costo de los combustibles hoy en Estados Unidos:

Gasolina Regular por galón: 3.63 dólares (64.58 pesos)

Gasolina Premium por galón: 4.49 dólares (79.88 pesos)

Diésel por galón: 4.89 dólares (87.00 pesos)

¿En qué estado es más barato el precio de la gasolina?

En México, los costos corresponden a los reportes realizados por los permisionarios, de acuerdo con lo que establece la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Hoy 14 de marzo, el estado de Tamaulipas es uno de los estados donde la gasolina se vende más barato, con un precio aproximado de 21.82 pesos por litro. Mientras que en Guadalajara, Jalisco, se reporta uno de los precios más altos, con un costo de 23.85 pesos por litro.