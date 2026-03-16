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Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este lunes 16 de marzo?

Termina el puente este lunes en México, por lo que el tráfico en las carreteras puede ser un problema para miles de automovilistas; revisa el minuto a minuto en vivo de este lunes 16 de marzo.

EN VIVO Bloqueos carreteras hoy lunes 16 de marzo: ¿Qué pasa en las autopistas de México?
EN VIVO Bloqueos carreteras hoy lunes 16 de marzo: ¿Qué pasa en las autopistas de México?| Foto: GN Carreteras

Escrito por: Carlos Alberto Pérez

La red de autopistas y carreteras federales de México presenta una gran afluencia este lunes 16 de marzo, debido al puente por el natalicio de Benito Juárez, por lo que realizamos un monitoreo extenso a las afectaciones más importantes que pueda haber por incidentes, bloqueos o manifestaciones.

Si tienes que llegar temprano a tu destino, hoy es clave anticipar las salidas ante la posibilidad de quedar atrapados en congestionamientos de gran magnitud que se pueden presentar desde las primeras horas del día.

Desde los accesos principales a la Ciudad de México hasta las vías estratégicas en el norte y sur del país, el despliegue de elementos de la Guardia Nacional Carreteras y servicios de emergencia busca mitigar el impacto de estos cierres. Mantenerse informado en tiempo real es fundamental.

EN VIVO Bloqueos carreteras hoy lunes 16 de marzo: ¿Qué pasa en las autopistas de México?

Tráfico intenso rumbo a CDMX, en la México-Cuernavaca

Toma previsiones: CAPUFE confirma que se registra carga vehicular en diversos puntos de la autopista, por periodo vacacional.

Atención en los siguientes puntos:
- Km 24, a la altura de la incorporación al Viaducto Elevado Tlalpan.
- Km 31, a la altura del Poblado de Topilejo.
- km 47, a la altura de los Arcos Morelos - Ciudad de México.

Continuan los cierres en la autopista Isla - Acayucan, dirección Acayucan

"Se informa a las personas usuarias que, por seguridad se cierra el tránsito vehicular desde la Plaza de Cobro Cosamaloapan, debido a los diversos eventos que afectan la circulación", señala CAPUFE.

Toma nota en los siguientes puntos:

- Km 128, salida del camino de tracto camión.
- Km 129, choque por alcance entre tracto camión y autobús

Tráfico intenso en autopista rumbo a Acapulco

Toma previsiones: En la autopista Cuernavaca - Acapulco, dirección Cuernavaca, se registra una carga vehicular consierable por periodo vacacional, específicamente del km 100 al 95.

Afectación severa en la autopista Isla - Acayucan

CAPUFE emite alerta en la Autopista Isla - Acayucan, dirección Acayucan.

Se informa a las personas usuarias que continúan los diversos eventos, que afectan la circulación:

- Km 128, cierre a la circulación por atención de accidente (salida del camino de tracto camión).
- Km 129, cierre a la circulación por atención de choque por alcance entre tracto camión y autobús.

Cierran carriles en autopista rumbo a Acapulco

Toma previsiones. Capufe informa: Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 218, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de automóvil).

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