Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este lunes 16 de marzo?

La red de autopistas y carreteras federales de México presenta una gran afluencia este lunes 16 de marzo, debido al puente por el natalicio de Benito Juárez, por lo que realizamos un monitoreo extenso a las afectaciones más importantes que pueda haber por incidentes, bloqueos o manifestaciones.

Si tienes que llegar temprano a tu destino, hoy es clave anticipar las salidas ante la posibilidad de quedar atrapados en congestionamientos de gran magnitud que se pueden presentar desde las primeras horas del día.

Desde los accesos principales a la Ciudad de México hasta las vías estratégicas en el norte y sur del país, el despliegue de elementos de la Guardia Nacional Carreteras y servicios de emergencia busca mitigar el impacto de estos cierres. Mantenerse informado en tiempo real es fundamental.

