Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este lunes 16 de marzo?
Termina el puente este lunes en México, por lo que el tráfico en las carreteras puede ser un problema para miles de automovilistas; revisa el minuto a minuto en vivo de este lunes 16 de marzo.
La red de autopistas y carreteras federales de México presenta una gran afluencia este lunes 16 de marzo, debido al puente por el natalicio de Benito Juárez, por lo que realizamos un monitoreo extenso a las afectaciones más importantes que pueda haber por incidentes, bloqueos o manifestaciones.
Si tienes que llegar temprano a tu destino, hoy es clave anticipar las salidas ante la posibilidad de quedar atrapados en congestionamientos de gran magnitud que se pueden presentar desde las primeras horas del día.
Desde los accesos principales a la Ciudad de México hasta las vías estratégicas en el norte y sur del país, el despliegue de elementos de la Guardia Nacional Carreteras y servicios de emergencia busca mitigar el impacto de estos cierres. Mantenerse informado en tiempo real es fundamental.
EN VIVO Bloqueos carreteras hoy lunes 16 de marzo: ¿Qué pasa en las autopistas de México?
Tráfico intenso rumbo a CDMX, en la México-Cuernavaca
Toma previsiones: CAPUFE confirma que se registra carga vehicular en diversos puntos de la autopista, por periodo vacacional.
Atención en los siguientes puntos:
- Km 24, a la altura de la incorporación al Viaducto Elevado Tlalpan.
- Km 31, a la altura del Poblado de Topilejo.
- km 47, a la altura de los Arcos Morelos - Ciudad de México.
⚠️ AVISO IMPORTANTE⚠️#AutMéxicoCuernavaca, dirección CDMX. Registra carga vehicular en diversos puntos de la autopista, por periodo vacacional:— CAPUFE (@CAPUFE) March 16, 2026
🔘 Km 24, a la altura de la incorporación al Viaducto Elevado Tlalpan.
🔘 Km 31, a la altura del Poblado de Topilejo.
🔘 km 47, a la…
Continuan los cierres en la autopista Isla - Acayucan, dirección Acayucan
"Se informa a las personas usuarias que, por seguridad se cierra el tránsito vehicular desde la Plaza de Cobro Cosamaloapan, debido a los diversos eventos que afectan la circulación", señala CAPUFE.
Toma nota en los siguientes puntos:
- Km 128, salida del camino de tracto camión.
- Km 129, choque por alcance entre tracto camión y autobús
🚧🚛 Cierre de circulación en autopista Isla–Acayucan por dos accidentes en los km 128 y 129; caseta de Cosamaloapan permanece cerrada pic.twitter.com/ldDsk2EENx— Imagen del Golfo (@imagendelgolfo_) March 16, 2026
Tráfico intenso en autopista rumbo a Acapulco
Toma previsiones: En la autopista Cuernavaca - Acapulco, dirección Cuernavaca, se registra una carga vehicular consierable por periodo vacacional, específicamente del km 100 al 95.
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) March 16, 2026
Aut. Cuernavaca - Acapulco, dirección Cuernavaca. Registra carga vehicular por periodo vacacional del km 100 al 95, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.
Afectación severa en la autopista Isla - Acayucan
CAPUFE emite alerta en la Autopista Isla - Acayucan, dirección Acayucan.
Se informa a las personas usuarias que continúan los diversos eventos, que afectan la circulación:
- Km 128, cierre a la circulación por atención de accidente (salida del camino de tracto camión).
- Km 129, cierre a la circulación por atención de choque por alcance entre tracto camión y autobús.
☑️ ACTUALIZACIÓN.— CAPUFE (@CAPUFE) March 16, 2026
Autopista Isla - Acayucan, dirección Acayucan. Se informa a las personas usuarias que continúan los diversos eventos, que afectan la circulación:
🔘 Km 128, cierre a la circulación por atención de accidente (salida del camino de tracto camión).
🔘 Km 129,…
Cierran carriles en autopista rumbo a Acapulco
Toma previsiones. Capufe informa: Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 218, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de automóvil).
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) March 16, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 218, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de automóvil). Maneja con precaución.