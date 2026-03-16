¿Sigue subiendo? Checa el precio de la gasolina HOY lunes 16 de marzo en México

¡Termina el puente! Hoy es lunes 16 de marzo de 2026, un día de asueto oficial en todo el país, pero también el momento del regreso a casa para miles de automovilistas. Tras disfrutar del primer fin de semana largo, las carreteras y autopistas se saturan de familias que preparan la vuelta a sus actividades escolares y laborales del martes.

Llenar el tanque antes de reincorporarte al tráfico urbano te evita prisas y contratiempos en el inicio de semana. El mercado de combustibles tiene variaciones constantes, por lo que conocer las tarifas exactas te permite tomar decisiones financieras más inteligentes.

Para que tu cartera resista este regreso, Azteca Noticias te presenta el reporte detallado con los costos promedio a nivel nacional y en las principales zonas metropolitanas, con base en los datos reportados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 16 de marzo de 2026?

En este lunes festivo, los precios promedio a nivel nacional muestran las siguientes cifras para que compares antes de recargar combustible:



Gasolina Regular (Magna): El combustible de mayor consumo registra un precio promedio de $23.64 pesos por litro.

El combustible de mayor consumo registra un precio promedio de por litro. Gasolina Premium: Para vehículos con requerimientos de mayor octanaje, el promedio se sitúa en $26.36 pesos por litro.

Para vehículos con requerimientos de mayor octanaje, el promedio se sitúa en por litro. Diésel: El motor del transporte en las carreteras nacionales cotiza en $28.14 pesos por litro promedio.

Llenar el tanque de gasolina y llevar un buen registro de kilómetros por litro es clave para una buena administración|PEXELS

Precio del gas natural vehicular hoy lunes 16 de marzo de 2026

Una opción económica para el transporte de flotillas:



Mínimo: $10.99 pesos por litro.

$10.99 pesos por litro. Promedio: $12.60 pesos por litro.

$12.60 pesos por litro. Máximo: $14.49 pesos por litro.

Precio de la gasolina en CDMX, Edomex, Jalisco y Nuevo León

El impacto del regreso a la rutina pega directo en las ciudades con mayor densidad vehicular. Así se comporta el mercado hoy:



Ciudad de México (CDMX): En las vialidades de las 16 alcaldías, la Regular promedia los $23.78 pesos . La Premium requiere un desembolso mayor, con un precio de $26.86 pesos , mientras que el Diésel se comercializa en $27.75 pesos .

En las vialidades de las 16 alcaldías, la promedia los . La requiere un desembolso mayor, con un precio de , mientras que el se comercializa en . Estado de México (Edomex): Para quienes regresan hacia la zona conurbada, la Regular cotiza en $23.63 pesos , la Premium en $26.01 pesos y el Diésel en $27.64 pesos .

Para quienes regresan hacia la zona conurbada, la cotiza en , la en y el en . Jalisco: En Guadalajara y su periferia, los tapatíos compran la Regular en $23.96 pesos , la Premium en $26.88 pesos y el Diésel en $28.02 pesos .

En Guadalajara y su periferia, los tapatíos compran la en , la en y el en . Nuevo León: En la zona metropolitana de Monterrey, la Regular se ubica en $23.91 pesos. La Premium mantiene un nivel alto en la región, con un costo de $27.13 pesos, y el Diésel registra $27.52 pesos.

¿Dónde está la gasolina barata en México?

El "turismo de gasolina" define cuánto ahorras al final del día.



El mayor ahorro: Las ciudades de la frontera norte mantienen estímulos que benefician al consumidor final. En Nuevo Laredo, Tamaulipas , la gasolina Regular ronda los $22.45 pesos .

Las ciudades de la frontera norte mantienen estímulos que benefician al consumidor final. En , la gasolina ronda los . El mayor costo: En los puntos de mayor afluencia turística tras el puente, los costos se elevan considerablemente. En ciertas estaciones de la Riviera Maya, el litro de Premium llega a rebasar los $29.70 pesos.

Revisa la presión de los neumáticos de tu auto antes de salir a carretera o retomar la ciudad. Unas llantas con la calibración correcta reducen la resistencia al asfalto y mejoran el rendimiento de tu combustible hasta en un diez por ciento.

