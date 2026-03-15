tva (1).png

¡Otro cierre en la México-Puebla en marzo 2026! Estas son las fechas y zonas afectadas por obras en la carretera

La México-Puebla se mantendrá cerrada por dos días consecutivos debido a los trabajos del Trolebús Chalco-Santa Martha, pero ¿cuándo serán las afectaciones?

Cierre en autopista México-Puebla marzo 2026: Fechas, horarios y zonas afectadas
Anuncian cierre en autopista México-Puebla marzo 2026|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez

¡No te quedes atorado en el tráfico! Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunciaron un nuevo cierre en la autopista México-Puebla debido a las obras del Trolebús Chalco-Santa Martha; te compartimos las fechas, zonas afectadas y horarios de bloqueos.

A lo largo del mes de marzo 2026 se han realizado diversos cierres en la México-Puebla por los trabajos de mantenimiento en la zona.

¿Cuándo será el cierre de la México-Puebla en marzo 2026?

Capufe confirmó que la autopista México-Puebla se mantendrá cerrada por dos días, por lo que la vialidad podría verse afectada del martes 17 al miércoles 18 de marzo 2026.

Horarios del cierre en la México-Puebla del 17 al 18 de marzo 2026

Los trabajos en la México-Puebla comenzarán el 17 de marzo 2026 alrededor de las 21:00 horas y concluirán el miércoles 18 de marzo a las 5:30 horas.

Es importante tener en cuenta que se realizará el cierre de carriles centrales en ambos sentidos de la autopista desde las 00:00 a las 01:00 horas de este 18 de marzo 2026.

Tramos afectados por el cierre de la México-Puebla en marzo 2026

¡Toma precauciones! El tramo afectado de la México-Puebla por los trabajos del Trolebús será en el kilómetro 20 debido a que se montará una estructura metálica.

Autoridades carreteras recomiendan a los viajeros anticipar sus tiempos, además de manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a la zona de obras.

Por su parte, las autoridades carreteras pidieron a los usuarios que en caso de notar cualquier eventualidad, reportarla a los siguientes números de atención:

  • 074
  • @Capufe

Alternativas viales por el cierre de la México-Puebla

¡No entres en pánico! Te compartimos las posibles alternativas viales por el cierre de la México-Puebla del 17 al 18 de marzo 2026:

  • Carretera federal México-Puebla: Puedes salir de la autopista del punto de obra y circular por la federal para reincorporarte más adelante, o viceversa, en caso de ir a la Ciudad de México.
  • Eje 10 Sur por Santa Catarina: Conecta la zona de Valle de Chalco con la zona de Santa Catarina y permite salir hacia la Av. Tláhuac o Periférico Oriente.
  • Circuito Exterior Mexiquense: Permite evitar el nudo vial de la zona oriente conectado con la zona de Nezahualcóyotl, Ecatepec o incluso la salida hacía Querétaro/Pachuca. Esta ruta alterna es de cuota.

  • Av. Texcoco/Av. Pantitlán: Sirven como vías alternas para evitar el ingreso tradicional por la Calzada Zaragoza si el bloqueo en el kilómetro 20 genera un efecto embudo hacía la entrada de la capital.

Tags relacionados
México Estados Carreteras en México

Notas