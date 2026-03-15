¡Otro cierre en la México-Puebla en marzo 2026! Estas son las fechas y zonas afectadas por obras en la carretera
La México-Puebla se mantendrá cerrada por dos días consecutivos debido a los trabajos del Trolebús Chalco-Santa Martha, pero ¿cuándo serán las afectaciones?
¡No te quedes atorado en el tráfico! Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunciaron un nuevo cierre en la autopista México-Puebla debido a las obras del Trolebús Chalco-Santa Martha; te compartimos las fechas, zonas afectadas y horarios de bloqueos.
A lo largo del mes de marzo 2026 se han realizado diversos cierres en la México-Puebla por los trabajos de mantenimiento en la zona.
¿Cuándo será el cierre de la México-Puebla en marzo 2026?
Capufe confirmó que la autopista México-Puebla se mantendrá cerrada por dos días, por lo que la vialidad podría verse afectada del martes 17 al miércoles 18 de marzo 2026.
Horarios del cierre en la México-Puebla del 17 al 18 de marzo 2026
Los trabajos en la México-Puebla comenzarán el 17 de marzo 2026 alrededor de las 21:00 horas y concluirán el miércoles 18 de marzo a las 5:30 horas.
Es importante tener en cuenta que se realizará el cierre de carriles centrales en ambos sentidos de la autopista desde las 00:00 a las 01:00 horas de este 18 de marzo 2026.
🚧 #AVISO a las personas usuarias de la autopista #MéxicoPuebla 🚧— CAPUFE (@CAPUFE) March 15, 2026
Se realizará cierre temporal de carriles centrales en el km 20, por montaje de estructura metálica. Tome sus precauciones. pic.twitter.com/iFzp9aGHy0
Tramos afectados por el cierre de la México-Puebla en marzo 2026
¡Toma precauciones! El tramo afectado de la México-Puebla por los trabajos del Trolebús será en el kilómetro 20 debido a que se montará una estructura metálica.
Autoridades carreteras recomiendan a los viajeros anticipar sus tiempos, además de manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a la zona de obras.
Por su parte, las autoridades carreteras pidieron a los usuarios que en caso de notar cualquier eventualidad, reportarla a los siguientes números de atención:
- 074
- @Capufe
Alternativas viales por el cierre de la México-Puebla
¡No entres en pánico! Te compartimos las posibles alternativas viales por el cierre de la México-Puebla del 17 al 18 de marzo 2026:
- Carretera federal México-Puebla: Puedes salir de la autopista del punto de obra y circular por la federal para reincorporarte más adelante, o viceversa, en caso de ir a la Ciudad de México.
- Eje 10 Sur por Santa Catarina: Conecta la zona de Valle de Chalco con la zona de Santa Catarina y permite salir hacia la Av. Tláhuac o Periférico Oriente.
- Circuito Exterior Mexiquense: Permite evitar el nudo vial de la zona oriente conectado con la zona de Nezahualcóyotl, Ecatepec o incluso la salida hacía Querétaro/Pachuca. Esta ruta alterna es de cuota.
Av. Texcoco/Av. Pantitlán: Sirven como vías alternas para evitar el ingreso tradicional por la Calzada Zaragoza si el bloqueo en el kilómetro 20 genera un efecto embudo hacía la entrada de la capital.