Gasolina en México: ¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy domingo?

¿Buscas saber dónde está más barata la gasolina hoy? En Azteca Noticias te compartimos en qué regiones del país se encuentra el precio más bajo del combustible para este domingo 15 de marzo de 2026.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Para este 15 de marzo de 2026, el costo promedio de los combustibles en México se ubica de la siguiente manera:

Gasolina Regular precio por litro: 23.65 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 26.29 pesos

Diésel precio por litro: 28.12 pesos

Precio del gas natural vehicular 15 de marzo 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 15 de marzo 2026

Estos son los precios del combustible en la Ciudad de México para este domingo 15 de marzo:

Gasolina Regular precio por litro: 23.78 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 26.68 pesos

Diésel precio por litro: 27.73 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 15 de marzo 2026

En el Estado de México, los costos promedio del combustible son:

Gasolina Regular precio por litro: 23.63 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.84 pesos

Diésel precio por litro: 27.58 pesos

¿Por qué en Texas la gasolina es barata y en México impagable? La verdad detrás del precio

Precio de gasolina en Guadalajara 15 de marzo 2026

En Guadalajara, los precios del combustible se ubican en:

Gasolina Regular precio por litro: 23.96 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 26.86 pesos

Diésel precio por litro: 27.99 pesos

Precio de gasolina hoy 15 de marzo 2026 en Monterrey

Para Monterrey, el costo promedio es:

Gasolina Regular precio por litro: 23.91 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 27.12 pesos

Diésel precio por litro: 27.51 pesos

Precio de gasolina en Puebla hoy 15 de marzo 2026

En el estado de Puebla, los precios son:

Gasolina Regular precio por litro: 23.52 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.18 pesos

Diésel precio por litro: 27.26 pesos

Precio de gasolina en Quintana Roo hoy 15 de marzo 2026

En Quintana Roo, el precio promedio se ubica en:

Gasolina Regular precio por litro: 24.43 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 26.06 pesos

Diésel precio por litro: 28.74 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Estos son los precios del combustible en Estados Unidos para este 15 de marzo de 2026:

Gasolina Regular por galón: 3.69 dólares (66.24 pesos)

Gasolina Premium por galón: 4.56 dólares (81.85 pesos)

Diésel por galón: 4.97 dólares (89.21 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El precio de la gasolina para este domingo 15 de marzo de 2026 corresponde a los reportes que realizan los permisionarios ante la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Entre las regiones con el combustible más barato se encuentra Puebla, donde el litro de gasolina Regular se ubica alrededor de 23.52 pesos.

En contraste, Quintana Roo se mantiene entre las ciudades con el precio más elevado, con la gasolina Regular en aproximadamente 24.43 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y Premium está relacionada con el octanaje, que mide la resistencia del combustible a detonaciones dentro del motor.

La gasolina Magna cuenta con 87 octanos, por lo que suele utilizarse en motores de menor compresión. En cambio, la Premium, que tiene 91 octanos o más, se recomienda para vehículos con motor turbo, súper cargado o con sistemas de inyección directa.

Para identificar cuál es el combustible adecuado para tu automóvil, puedes revisar el manual del vehículo, el tapón del tanque o la puerta del conductor, donde normalmente aparece esta información.

