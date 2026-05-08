Alerta sanitaria: España registra el primer caso sospechoso de hantavirus vinculado al brote del crucero MV Hondius

La sombra del hantavirus ha llegado oficialmente a la Península Ibérica. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, confirmó este viernes la existencia de un caso sospechoso en Alicante: una mujer de 32 años que ya se encuentra bajo estricto aislamiento hospitalario tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad.

Este caso enciende las alarmas debido a su conexión directa con el brote declarado en el crucero MV Hondius, que ya ha cobrado la vida de tres personas y mantiene a la comunidad científica internacional en vilo.

Expertos y la OMS piden calma: el hantavirus no se contagia con la misma facilidad que el COVID-19.



Mientras el coronavirus se propaga entre personas, el hantavirus se transmite principalmente por contacto con roedores infectados. pic.twitter.com/daTvj1EbZZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 7, 2026

El origen del contacto: Un vuelo desde Sudáfrica

Según el informe oficial, la paciente en Alicante viajó en el mismo avión que la ciudadana holandesa que falleció recientemente en Johannesburgo. Los datos del rastreo son precisos: la mujer española estaba sentada apenas dos filas detrás de la víctima mortal.

Aunque las autoridades calificaron el contacto inicial como "breve", la paciente comenzó a manifestar tos y malestar general, lo que activó de inmediato los protocolos de bioseguridad. Actualmente, se realiza un seguimiento exhaustivo de todos sus contactos cercanos en los últimos días para descartar una propagación local en la Comunidad Valenciana.

Operación de emergencia en Canarias y Madrid

Mientras Alicante vigila este caso, el Gobierno de España coordina con otros 22 países la repatriación de más de un centenar de pasajeros del MV Hondius. Estos son los puntos clave del protocolo:

Se espera que el buque fondee este domingo 10 de mayo. El desembarco se realizará mediante lanchas (Zodiac) directamente hacia una zona aislada del aeropuerto, evitando cualquier contacto con la población civil. Los 14 pasajeros españoles a bordo serán trasladados en un avión militar hacia Madrid.

Los repatriados ingresarán en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para una cuarentena estricta. Se les realizarán pruebas PCR al ingreso y una segunda prueba a los siete días.

¡Alerta sanitaria! Brote de hantavirus en crucero rumbo a España



El buque Hondius activó protocolos internacionales tras confirmar casos de #hantavirus y tres fallecimientos a bordo.



Actualmente en Cabo Verde, se espera que el barco llegue a Tenerife entre el 8 y 10 de mayo… pic.twitter.com/OEYVbSrD5o — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 7, 2026

¿Qué es el hantavirus y por qué preocupa tanto?

A diferencia de otras cepas que se transmiten exclusivamente de roedores a humanos, los expertos de la OMS temen que este brote sea similar al registrado en la Patagonia (2018-2019), donde se demostró la transmisión de persona a persona.

"Este patógeno es más virulento y puede haber contagios en cadenas", advierten expertos internacionales, subrayando la importancia del aislamiento preventivo.

Situación actual del brote (Corte 8 de mayo):



Casos confirmados: 5 (según la OMS).

5 (según la OMS). Casos sospechosos: 4 (incluyendo la paciente de Alicante).

4 (incluyendo la paciente de Alicante). Fallecidos: 3 pasajeros.

3 pasajeros. Rastreo en Barcelona: Sanidad busca a otro pasajero que pasó una semana en Barcelona antes de regresar a Sudáfrica, para verificar su estado de salud.

La Audiencia Nacional ha rechazado hoy mismo paralizar el desembarco en Canarias, alegando que prevalece el derecho a la salud y la asistencia humanitaria de las personas a bordo, siempre bajo los protocolos de seguridad establecidos.

