Casos y muertes por hantavirus: este es el panorama actual

El brote de hantavirus detectado a bordo del crucero MV Hondius mantiene en alerta a autoridades sanitarias de varios países, mientras continúan las investigaciones para contener posibles contagios y rastrear a decenas de pasajeros expuestos.

Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado varios casos relacionados con la embarcación y al menos tres fallecimientos, en medio de preocupaciones por una posible transmisión de persona a persona del virus Andes, una de las variantes más letales conocidas.

¿Qué se sabe del brote de hantavirus?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene bajo vigilancia un brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, donde ya se confirmaron varios casos y al menos tres personas han muerto desde abril.

Las investigaciones se centran en determinar cómo ocurrió el contagio y si hubo transmisión de persona a persona a bordo, algo inusual pero posible con el hantavirus andino. ¿Qué es lo que se sabe del brote?



La OMS confirmó seis casos de hantavirus relacionados con el crucero.

Otras personas son consideradas casos sospechosos y permanecen bajo observación.

Tres personas han fallecido vinculadas al brote.

El primer pasajero comenzó con síntomas el 6 de abril.

El caso más reciente presentó síntomas el 28 de abril.

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🦠 Argentina reporta aumento de casos de hantavirus.



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¿Cuántas personas están expuestas al brote de hantavirus?

Hasta el momento, 147 personas de 23 nacionalidades permanecen a bordo del crucero, entre ellas 87 pasajeros y 60 miembros de la tripulación.

Paralelamente, distintos países mantienen operativos de vigilancia y rastreo epidemiológico: Estados Unidos monitorea posibles exposiciones en estados como Arizona, California, Georgia, Texas, Virginia, Nueva Jersey y Utah; Reino Unido confirmó dos casos y mantiene otro bajo sospecha; mientras que Suiza rastrea contactos de un pasajero hospitalizado.

CDC team will escort American passengers on hantavirus-stricken ship back to the US, where they're expected to be placed in quarantine, sources say. https://t.co/JDQgqQyJY7 pic.twitter.com/2UHmjUT1Ad — CNN (@CNN) May 8, 2026

Las investigaciones también incluyen a viajeros que transitaron por Sudáfrica, Qatar y Países Bajos antes de que se identificara completamente el brote.

¿Quiénes fueron los pasajeros del crucero que perdieron la vida?

Entre las personas fallecidas se encuentra una pareja neerlandesa que habría contraído el virus antes de abordar el crucero, posiblemente durante actividades en Argentina, donde el hantavirus es endémico. También murió una mujer alemana que desarrolló síntomas de neumonía mientras seguía a bordo del barco.

¿Qué pasa con los pacientes?

Algunos de los enfermos permanecen hospitalizados y aislados:



Un pasajero continúa en terapia intensiva en Sudáfrica.

Un médico del crucero dio positivo y fue trasladado a Países Bajos.

Un guía turístico también resultó contagiado.

Otro pasajero permanece aislado en un hospital de Suiza.

¿Qué ocurrirá con el barco al llegar al puerto?

El MV Hondius continúa su trayecto rumbo a Tenerife, en las Islas Canarias, donde se espera que llegue al puerto de Granadilla el próximo 10 de mayo.

A su arribo, las autoridades sanitarias españolas pondrán en marcha una investigación epidemiológica completa para analizar el alcance del brote y dar seguimiento a pasajeros y tripulación.

Además, la embarcación será sometida a un proceso de desinfección antes de permitir el desembarco total de las personas a bordo.