“Si ellos no lo hacen, lo haremos nosotros": Trump sube la apuesta contra la narcopolítica en México

La relación bilateral entre México y Estados Unidos ha cruzado el umbral de la diplomacia tradicional para entrar en un terreno de confrontación directa. En un evento reciente con motivo del Día de las Madres, el presidente Donald Trump rompió su inusual silencio sobre la seguridad fronteriza con una declaración lapidaria: los cárteles gobiernan México.

Esta retórica no es aislada. Se produce apenas días después de que el Departamento de Justicia de EU sacudiera la estructura política sinaloense al acusar formalmente al gobernador de Sinaloa (ahora con licencia), Rubén Rocha Moya, y a otros nueve altos funcionarios de trabajar para el Cártel de Sinaloa.

El presidente Donald Trump afirma que las drogas que entran a EU por mar han disminuido un 97% y se ha iniciado la fuerza terrestre.



Además, asegura que puede haber quejas de México y otros lugares, pero si no van a hacer el trabajo, ellos lo harán.https://t.co/qms46W5KL1 pic.twitter.com/6yJYVPPHGP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 6, 2026

La ofensiva judicial: Rocha Moya y el efecto dominó

El caso contra Rocha Moya, radicado en una corte de Nueva York, parece ser solo el inicio de una "purga" orquestada desde Washington. El fiscal general interino, Todd Blanche, advirtió que ya existen más acusaciones listas contra políticos mexicanos vinculados al tráfico de drogas.

La clave de este avance judicial reside en la reciente ola de extradiciones de líderes criminales. Según fuentes del Departamento de Justicia, la cooperación de estos capos en suelo estadounidense está generando una cascada de evidencia que apunta directamente a las oficinas gubernamentales en México.

Designación terrorista: El marco para una intervención

Más allá de las cortes, el peligro para la soberanía mexicana radica en los nuevos documentos estratégicos de la Casa Blanca. Trump ha designado oficialmente a los cárteles como organizaciones terroristas, un movimiento que legalmente permite a EU:

Operaciones unilaterales: La Estrategia Antiterrorista 2026 establece que si un gobierno local "no puede o no quiere" actuar, Washington tomará las medidas necesarias para proteger su país.

La Estrategia Antiterrorista 2026 establece que si un gobierno local "no puede o no quiere" actuar, Washington tomará las medidas necesarias para proteger su país. Uso de fuerza militar: Lo que antes era retórica de campaña, hoy es una hoja de ruta que ya ha visto acciones en el Caribe contra embarcaciones sospechosas.

La Casa Blanca anunció un giro clave en su estrategia antiterrorista 🚨



El presidente Donald Trump firmó un nuevo reporte que convierte en política pública el combate frontal a los cárteles mexicanos, tratándolos como organizaciones terroristas internacionales.



Se utilizarán… pic.twitter.com/kejF6eIiYz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 6, 2026

La presión diplomática y económica

El Secretario de Estado, Marco Rubio, ha sumado otro frente de batalla al considerar el cierre de consulados mexicanos en territorio estadounidense, bajo acusaciones de interferencia en las próximas elecciones intermedias de noviembre.

Esta "tormenta perfecta" llega en un momento crítico para México por dos factores externos:

El Mundial de Fútbol 2026: Agencias como la CIA y el FBI ya supervisan protocolos en sedes como Guadalajara, bajo una vigilancia extrema sobre el entorno de seguridad. Renovación del T-MEC: El acuerdo comercial es el "salvavidas" económico de México. Analistas sugieren que Washington usará la mesa de negociación para forzar concesiones drásticas en materia de seguridad y combate a la corrupción política.

La advertencia de Trump, "If they’re not going to do the job, we will" (Si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos), marca el inicio de una fase donde la narcopolítica mexicana está, más que nunca, bajo el microscopio de los tribunales estadounidenses.