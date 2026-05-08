¿Y la libertad de expresión? Isabel Díaz Ayuso cancela el resto de su viaje en México tras polémica por los Premios Platino

La visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, terminó envuelta en una fuerte controversia política, además de diplomática. Este viernes 8 de mayo de 2026, se confirmó que la mandataria decidió cancelar el resto de su agenda en México y regresar anticipadamente a Madrid, luego de denunciar presiones, además de un supuesto boicot en torno a su participación en los Premios Platino del Cine Iberoamericano.

De acuerdo con un comunicado difundido por el equipo de la funcionaria madrileña, Díaz Ayuso optó por no asistir a la gala para evitar afectar a empresarios, organizadores y participantes del evento cinematográfico internacional celebrado en Cancún. La decisión ocurre en medio de un clima de tensión política derivado de declaraciones públicas y críticas hacia la visita de la presidenta madrileña.

🔴 COMUNICADO



La presidenta del Gobierno mexicano boicotea la gala de los @PremiosPLATINO: amenaza con cerrar el hotel donde se celebran si acude la presidenta @IdiazAyuso.



+Info: https://t.co/dRtlwyVGjm pic.twitter.com/4AJvX8BGwr — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) May 8, 2026

¿Por qué Isabel Díaz Ayuso canceló parte de su viaje?

Según el comunicado oficial difundido por el gobierno de la Comunidad de Madrid, existieron advertencias, además de presiones dirigidas a los organizadores de los Premios Platino respecto a la presencia de Díaz Ayuso en el recinto donde se celebraría la gala.

Ante este escenario, la mandataria española decidió mantener únicamente reuniones privadas con representantes del sector cinematográfico y cancelar su asistencia pública al evento. Además, se informó que la tercera etapa de su gira, que contemplaba actividades en Monterrey, fue suspendida.

¿Qué actividades tenía programadas Isabel Díaz Ayuso en México?

Cabe señalar que el viaje de Isabel Díaz Ayuso incluía reuniones con representantes del cine español e iberoamericano, además de su participación en la gala de los Premios Platino 2026, evento que alterna sedes entre España y México.

El gobierno madrileño rechazó versiones que señalaban que la agenda de la presidenta estaba “vacía” y aseguró que las actividades habían sido organizadas por actores relevantes de la industria cultural.

¿Qué son los Premios Platino?

Los Premios Platino son considerados uno de los reconocimientos más importantes del cine y las series iberoamericanas. La gala reúne a productores, actores, directores y representantes de la industria audiovisual de América Latina, España y Portugal. En la edición 2026, Cancún funge como sede del encuentro internacional.