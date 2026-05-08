¡Héroes sin capa! Vecinos hacen red humana para salvar a niño que cayó de cuarto piso (VIDEO)

Una escena de heroísmo ciudadano conmueve a Bogotá y le da la vuelta al mundo. Lo que pudo ser una tragedia irreparable se transformó en un milagro gracias a la reacción solidaria de los vecinos de la localidad de Suba, quienes unieron fuerzas para salvar la vida de un pequeño de apenas dos años que colgaba peligrosamente desde la terraza de una vivienda en un cuarto piso.

La emergencia se desató en segundos. Al percatarse de que el menor estaba a punto de caer, la comunidad no se quedó como espectadora; entre gritos de angustia y una organización improvisada pero efectiva, decenas de personas se agruparon justo debajo de la estructura. Utilizando sus propios cuerpos y extendiendo sábanas para formar una red de seguridad humana, lograron amortiguar el impacto y recibir al pequeño en su caída.

Un reporte médico milagroso

Tras el exitoso rescate, la Policía Metropolitana de Bogotá intervino de inmediato para coordinar el traslado del menor a un centro médico cercano. Contra todo pronóstico, debido a la altura de la caída, el reporte médico indica que el niño no presentó ninguna lesión de gravedad, calificando el desenlace como un auténtico milagro de la solidaridad vecinal.

#IMPRESIONANTE. Niño de apenas dos años fue rescatado por vecinos del b/La Gaitana, en Suba (Bogotá), tras quedar suspendido de la fachada de un cuarto piso. Los residentes reaccionaron rápidamente improvisando una red con cobijas y chaquetas para amortiguar la caída del pequeño.… pic.twitter.com/RSU7s2jiEK — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 8, 2026

Investigación en curso

Aunque el final fue afortunado, el caso ya se encuentra bajo la lupa de las autoridades. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha iniciado una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que el menor se encontraba sin supervisión y cómo terminó en esa situación de riesgo inminente. Mientras tanto, los habitantes de Suba son celebrados como héroes locales por demostrar que la unión ciudadana puede evitar que la tragedia toque a la puerta.

Turista golpea a recepcionista de hotel en Colombia

Un sujeto que fue señalado como turista fue captado en video cuando golpeó a una recepcionista de un hotel en Colombia. La agresión sucedió en el Hotel Plaza Mayor 44 en Medellín, Antioquia, el 4 de mayo de 2026. Presuntamente, el sujeto agredió a la mujer luego de que ella rechazara entrar a la habitación del sujeto.

