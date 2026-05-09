Aplazan otra vez sentencia de “El Mayo” Zambada en EU: ¿qué cargos enfrenta el capo mexicano?

La sentencia contra el narcotraficante mexicano, Ismael “El Mayo” Zambada, fue aplazada hasta julio de 2026, por decisión del juez federal de Nueva York, Brian Cogan.

Se trata de la segunda ocasión en que la justicia estadounidense aplaza la audiencia del exlíder del Cártel de Sinaloa, en la que se definirá su futuro legal, luego de que en agosto de 2025 se declarara culpable de diversos cargos, entre ellos narcotráfico.

¿Por qué aplazaron la audiencia de “El Mayo” Zambada?

La audiencia de sentencia estaba programada originalmente para abril de 2026 a las 10:00 horas, pero días antes se notificó que se movía para mayo y ahora quedó fijada para el 18 de julio.

De acuerdo con documentos judiciales, el juez Brian Cogan otorgó al menos dos meses más de tiempo a la defensa para presentar el memorando de sentencia, un documento clave donde se expone una reducción en la condena.

Lo que ha llamado la atención, es que el abogado de Zambada ha reiterado que el capo no planea colaborar con las autoridades estadounidenses, pese a haber aceptado los delitos que se le imputan.

Los cargos que enfrenta Ismael “El Mayo” Zambada en EU

El fundador y exlíder del Cártel de Sinaloa enfrenta una larga lista de acusaciones en distintos tribunales de Estados Unidos. Tan solo en el Distrito Este de Nueva York acumula hasta 17 cargos relacionados con actividades de narcotráfico, entre ellos:



Conspiración para fabricar y distribuir fentanilo

Tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina

Importación de drogas hacia Estados Unidos

Lavado de dinero

Portación ilegal de armas

Narcoterrorismo

Además, en cortes federales de Texas, California y Washington DC también enfrenta acusaciones vinculadas con extorsión, secuestro, asesinatos conspiración para cometer homicidios en territorio extranjero.

¿Podría recibir condena perpetua “El Mayo”?

Expertos señalan que el retraso en este tipo de procesos normalmente abre espacio para negociaciones entre fiscales y acusados, aunque en repetidas ocasiones el líder del Cártel de Sinaloa se ha negado a cooperar con las autoridades estadounidenses.

No obstante, los cargos que enfrenta “El Mayo” sí tienen pena de cadena perpetua, aunque sí se convierte en testigo cooperante, podría obtener una reducción significativa de su condena, como ha ocurrido en otros casos similares.

