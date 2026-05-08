El gobierno de Estados Unidos desata una nueva polémica luego de poner sobre la mesa nuevamente el tema de los OVNIS y los fenómenos anómalos no identificados (UAP) en el centro de la conversación mundial. Este jueves, el Departamento de Guerra anunció la publicación de una nueva colección de archivos desclasificados que incluyen videos, fotografías y documentos oficiales nunca antes vistos.

Cabe decir que la medida forma parte del programa denominado PURSUE (Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters), impulsado tras una orden del presidente Donald Trump, quien en febrero pasado prometió “máxima transparencia” acerca de los encuentros inexplicables registrados por agencias federales de Estados Unidos.

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Estados Unidos y los OVNIS: ¿Qué contienen los nuevos archivos sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP)?

La publicación involucra a múltiples organismos estadounidenses, entre ellos a la NASA, el FBI, la Oficina del Director Nacional de Inteligencia (ODNI) y la oficina AARO, encargada de investigar anomalías aéreas y marítimas. De acuerdo con el comunicado oficial, los documentos incluyen videos, imágenes y reportes originales recopilados por distintas agencias del gobierno estadounidense.

Un objeto no identificado (punto negro) captado debajo de un helicóptero sobre el oeste de Estados Unidos en septiembre de 2025 se observa en esta imagen fija infrarroja, que forma parte de una serie de documentos sobre fenómenos aéreos no identificados (UAPs) publicados por el Departamento de Guerra de EE. UU. el 8 de mayo de 2026.|Departamento de Guerra de Estados Unidos/Distribución vía REUTERS

Las autoridades aclararon que muchos de estos materiales ya fueron revisados por motivos de seguridad nacional, aunque varios aún no han sido analizados completamente para determinar el origen de los fenómenos observados. El nuevo portal oficial, identificado como WAR.GOV/UFO, concentrará las futuras publicaciones relacionadas con fenómenos anómalos no identificados.

Cabe señalar que el director del FBI, Kash Patel, aseguró que es “la primera vez en la historia” que los ciudadanos tienen acceso tan amplio a este tipo de información gubernamental.

The @DeptofWar is in lockstep with President Trump to bring unprecedented transparency regarding our government’s understanding of Unidentified Anomalous Phenomena.



These files, hidden behind classifications, have long fueled justified speculation — and it’s time the American… https://t.co/F0EUuih8YM — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) May 8, 2026

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¿Qué son los UAP y por qué generan tanta atención?

Los UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) son eventos, objetos o movimientos detectados en el aire, el mar o en el espacio que no pueden ser explicados inmediatamente.

Aunque durante décadas fueron asociados popularmente con extraterrestres y “platillos voladores”, en años recientes el gobierno estadounidense ha optado por utilizar el término fenómenos anómalos no identificados para abordar el fenómeno desde una perspectiva científica y de seguridad nacional. La NASA señaló que continuará investigando estos casos utilizando “los instrumentos científicos más avanzados”.

This one is a little different because it seems to be three objects that don't appear as typical spheres.



DOW-UAP-PR47, Unresolved UAP Report, INDOPACOM, 2023



(UNDISCLOSED LOCATION)

01.01.2023



All Domain Anomaly Resolution Office



The United States Indo-Pacific Command… pic.twitter.com/hiMnEilSUj — Joe Murgia (@TheUfoJoe) May 8, 2026

¿Trump confirmó la existencia de vida extraterrestre?

No, hasta ahora, ninguna agencia estadounidense ha confirmado evidencia de vida extraterrestre; sin embargo, las autoridades sí reconocen que existen incidentes que continúan sin explicación definitiva.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que estos archivos “han alimentado especulaciones justificadas durante años” y que el objetivo actual es permitir que la población “saque sus propias conclusiones”.

Trump abre los archivos OVNI: Pentágono publica pruebas nunca antes vistas sobre fenómenos anómalos

Expertos consideran que esta nueva apertura podría intensificar el debate sobre la transparencia gubernamental, la seguridad aérea y la posibilidad de tecnologías desconocidas.

Mientras algunos ven la publicación como un paso histórico, otros advierten que aún falta contexto científico para interpretar muchos de los materiales liberados. La gran pregunta es: ¿estos archivos resolverán el misterio… o solo abrirán más dudas sobre lo que realmente ocurre en el cielo?