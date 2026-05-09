“Descubriendo la Belleza de China”: diplomáticos visitan Chongqing para conocer su riqueza cultural

Recientemente, 23 diplomáticos de 14 países se reunieron en el municipio de Chongqing para participar en un recorrido cultural de cinco días centrado bajo el tema "Descubriendo la Belleza de China".

La autoridad de turismo de Chongqing informó que en 2025 el municipio recibió a más de 2 millones de turistas extranjeros, lo que representa un incremento interanual del 68,2 %.

Entre enero y marzo de 2026, la ciudad registró un aumento del 60,3 % en la llegada de viajeros internacionales, alcanzando un máximo histórico. Los visitantes provenientes del Sudeste Asiático constituyeron el principal grupo que llegó a la metrópolis.

Chongqing muestra al mundo su cultura, gastronomía y crecimiento turístico

Recientemente, Chongqing firmó cartas de intención y memorandos de entendimiento para fortalecer la cooperación turística con el Ministerio de Turismo y Deportes de Tailandia y la Oficina de Promoción Turística de Sri Lanka, en el distrito autónomo de las etnias miao y tujia de Pengshui.

Ambas partes elogiaron el singular atractivo de Chongqing y se comprometieron a promover la colaboración en áreas como el turismo, el intercambio de visitantes y la ampliación de rutas entre sus respectivos países y la metrópolis china.

Diplomáticos visitan Chongqing para conocer la riqueza cultural de China

“¿Qué hace diferente a Chongqing? Diría que es un destino relativamente nuevo a nivel global, especialmente para los turistas tailandeses. Creo que Chongqing atrae más a la generación Z y a los millennials, que disfrutan de las grandes ciudades”, indicó Pattaraanong Na Chiangmai, gobernadora adjunta de Marketing Internacional.

Por su parte, el embajador de Mongolia en China, Nyamaa Enkhbold, agregó: “lo que más me impresionó es que Chongqing tiene 32 millones de habitantes, mientras que Mongolia cuenta con solo 3,5 millones. Que 33 millones de personas puedan vivir en paz, en armonía y con un desarrollo tan rápido, es realmente impactante.

También añadió: “Creo que, si realmente se quiere avanzar, independientemente del tamaño de la población o del territorio, es posible lograr el desarrollo”.

"Descubriendo la Belleza de China”: así funciona el programa de intercambio cultural

"Descubriendo la Belleza de China” es una iniciativa de intercambio cultural impulsada por el Ministerio de Cultura y Turismo. Durante el evento, los invitados visitaron diversos lugares de Chongqing, como el antiguo pueblo de Ciqikou, en el distrito de Shapingba; la ciudad Chiyou Jiuli, en Pengshui; los Tres Puentes Naturales, en Wulong.

Además, pudieron recorrer las esculturas rupestres de Dazu, donde experimentaron de primera mano la riqueza de la cultura local.

"Espero que cada vez más turistas conozcan Bulgaria, y también que muchos búlgaros viajen a China. La política de exención de visado por un mes es un gran impulso para este intercambio turístico. En los últimos tiempos, muchos búlgaros han venido aquí gracias a esta medida” apuntó Andrey Tehov, embajador de Bulgaria en China.

