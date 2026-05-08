León XIV: Primer año de su pontificado, impulsando una paz sin armas y cercanía con los vulnerables

Este 8 de mayo de 2026 no es un día cualquiera para la Iglesia Católica. Se cumple exactamente un año desde que el humo blanco anunció la elección del Papa León XIV como el 267º Sucesor de Pedro. Para conmemorar este primer aniversario, el Pontífice eligió un escenario que combina la fe profunda con la acción social: el Santuario de la Virgen del Rosario de Pompeya.

En una jornada que inició a las 8:00 a.m. con un vuelo en helicóptero desde el Vaticano, el pontífice aterrizó en tierras italianas para encontrarse con "el motor oculto" de la Iglesia: los voluntarios y las personas acogidas en las obras de caridad.

Pompeya: El Templo de la Caridad

En su discurso en la Sala Trapani, León XIV recordó el legado de San Bartolo Longo (a quien él mismo canonizó en octubre pasado). El Papa fue enfático al definir el Santuario no solo como un lugar de peregrinación, sino como un laboratorio de amor universal.

"El amor puede llevar al bien incluso a los muchachos más difíciles", afirmó el Pontífice, recordando que la caridad es una fuerza transformadora capaz de regenerar corazones en medio de la pobreza y la violencia.

Fiel a su estilo directo, pidió a los fieles ser "hombres y mujeres de oración", definiendo al Santo Rosario como la herramienta necesaria para que la acción de Dios penetre en la cotidianidad.

El balance del primer año

Bajo su lema «In Illo uno unum» (En Él uno solo), León XIV ha consolidado en estos 12 meses un liderazgo centrado en la unidad y la diplomacia de la paz. Desde América Latina, las reacciones no se han hecho esperar:

Chile: La Conferencia Episcopal destacó su "sabiduría evangélica" y su voz firme frente a los conflictos internacionales, calificándolo como un fermento de concordia.

La Conferencia Episcopal destacó su "sabiduría evangélica" y su voz firme frente a los conflictos internacionales, calificándolo como un fermento de concordia. Perú: El Cardenal Carlos Castillo subrayó la continuidad del legado de Francisco, pero con un sello propio nacido de la experiencia misionera del Papa (recordando su tiempo en Chiclayo). Lo definió como el promotor de una "paz desarmada" basada en la ternura y la escucha.

El Cardenal Carlos Castillo subrayó la continuidad del legado de Francisco, pero con un sello propio nacido de la experiencia misionera del Papa (recordando su tiempo en Chiclayo). Lo definió como el promotor de una basada en la ternura y la escucha. Argentina: Los obispos argentinos agradecieron su primera carta apostólica, la cual pone el foco en que los pobres son "la misma carne de Cristo", renovando el compromiso de una Iglesia misericordiosa.

🌍 #ElVaticano será escenario de un encuentro cargado de tensión política, diferencias ideológicas y posturas enfrentadas sobre la guerra y la fe.



El próximo 7 de mayo, Marco Rubio, jefe de Estado de #EU, se reunirá con el Papa León XIV, quien ha sido crítico de distintas… pic.twitter.com/yTuNdaWESE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 7, 2026

Un Pontificado de Iglesia en salida

Este primer año de León XIV se resume en una palabra: Comunión. Su capacidad para tender puentes entre naciones en conflicto y su insistencia en que la fe debe traducirse en actos concretos de servicio han marcado su hoja de ruta inicial.

Tras su paso por Pompeya, el Papa continuará su jornada en Nápoles antes de regresar a Roma, cerrando un aniversario que, más que una celebración protocolaria, ha sido un recordatorio de que su misión sigue estando en las periferias.