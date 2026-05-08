Asaltante disfrazado de apicultor en Alemania burla a las fuerzas especiales tras robo y toma de rehenes

La pequeña ciudad de Sinzig, en el oeste de Alemania, vivió una jornada de auténtico terror este viernes. Lo que comenzó como un asalto a un transporte de efectivo terminó en una toma de rehenes que movilizó a cientos de agentes de las fuerzas especiales y mantuvo el centro de la ciudad bajo un cierre total durante horas.

A pesar del despliegue táctico, el desenlace ha dejado más preguntas que respuestas: las víctimas están a salvo, pero los responsables han logrado esfumarse sin dejar rastro.

Cerca de las 09:00 de la mañana (hora local), un hombre con un atuendo inusual —descrito por testigos como un mameluco blanco similar a un "traje de apicultor"— interceptó a un empleado de una empresa de transporte de valores a las afueras de una sucursal bancaria.

El ataque: Una emboscada a plena luz del día

Tras amenazarlo y apoderarse de un contenedor de dinero en efectivo, el sospechoso obligó a dos personas, entre ellas el conductor del vehículo de valores, a ingresar al edificio. Una vez dentro, las víctimas fueron encerradas en una habitación blindada, mientras el asaltante emprendía la huida antes de que el primer cordón policial lograra rodear la zona.

El operativo: Cientos de agentes y un edificio vacío

La respuesta policial fue masiva. Escuadrones de operaciones especiales (SEK) y francotiradores tomaron posiciones en los tejados colindantes ante la sospecha de que el delincuente seguía armado dentro del banco.

Sin embargo, tras horas de incertidumbre y sin lograr establecer contacto directo con el captor, las fuerzas de élite irrumpieron en el inmueble pasado el mediodía.

"Los escuadrones entraron al banco y encontraron a dos personas, aparentemente ilesas, encerradas en una habitación", confirmó el portavoz de la policía de la región de Coblenza, Jürgen Fachinger. "Debemos suponer que los autores abandonaron el lugar en algún momento, posiblemente inmediatamente después del delito".

At least one suspect is at large after taking hostages and then fleeing the scene at a bank branch in the western German town of Sinzig, police said https://t.co/X9YAJiSFNT pic.twitter.com/UpdKRiPnIv — Reuters (@Reuters) May 8, 2026

Un sospechoso en fuga

La policía ha admitido que, tras registrar minuciosamente la propiedad, no se encontró rastro de los responsables. Las investigaciones se centran ahora en las cámaras de seguridad y en el rastreo del perímetro, ya que el asaltante —y posibles cómplices— lograron burlar un operativo que involucró a cientos de oficiales.

Más detalles del crimen

Las víctimas: Dos empleados que resultaron ilesos físicamente, aunque bajo una fuerte crisis nerviosa. No había clientes en el banco al momento del encierro.

Dos empleados que resultaron ilesos físicamente, aunque bajo una fuerte crisis nerviosa. No había clientes en el banco al momento del encierro. El botín: Las autoridades confirmaron el robo de efectivo, aunque no se ha revelado la cantidad exacta.

Las autoridades confirmaron el robo de efectivo, aunque no se ha revelado la cantidad exacta. El "disfraz": El uso de un traje blanco de cuerpo completo ha complicado la identificación inicial del sospechoso por parte de los testigos.

Aunque el vicealcalde de Sinzig, Hans-Werner Adams, declaró que "la pesadilla ha terminado" tras la liberación de los rehenes, la cacería humana en el oeste de Alemania apenas comienza. La zona permanece acordonada mientras equipos forenses buscan cualquier pista que explique cómo los responsables lograron salir de un edificio que estaba, teóricamente, bajo un asedio total.

