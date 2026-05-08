Tregua fallida: Rusia y Ucrania se lanzan ataques masivos en pleno aniversario del Día de la Victoria

Lo que debía ser un respiro diplomático por las celebraciones del fin de la Alemania nazi se ha convertido en un nuevo intercambio de fuego y acusaciones. Apenas iniciada la tregua declarada por el Día de la Victoria, tanto Moscú como Kiev reportaron violaciones sistemáticas al cese al fuego, elevando la tensión a niveles críticos en vísperas del desfile en la Plaza Roja.

El Ministerio de Defensa ruso informó de más de 1,300 violaciones por parte de Ucrania, incluyendo ataques con artillería y casi 900 incursiones con drones. Por su parte, el presidente Volodimir Zelensky denunció que Rusia nunca tuvo la intención de detener las hostilidades, reportando 140 ataques contra posiciones ucranianas en las primeras horas de este viernes.

La guerra comenzó el 24 de febrero de 2022 con la ofensiva de Moscú contra Ucrania y una ola inmediata de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.



Rusia avanzó en el terreno, pero el envío de misiles HIMARS permitió a Kiev recuperar posiciones clave.



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Moscú bajo asedio de drones e internet limitado

La capital rusa se encuentra en estado de máxima alerta. El alcalde Sergey Sobyanin confirmó que al menos 20 drones fueron derribados en las cercanías de la ciudad en las primeras dos horas de la tregua. La amenaza es tal que el Kremlin ha tomado medidas drásticas para la seguridad del desfile del 9 de mayo:

Sin blindados: Por primera vez en casi dos décadas, el desfile no contará con equipo militar pesado (tanques o misiles), limitándose solo a columnas de soldados.

Por primera vez en casi dos décadas, el desfile no contará con equipo militar pesado (tanques o misiles), limitándose solo a columnas de soldados. Apagón digital: Se ha advertido a los residentes de Moscú y San Petersburgo que el acceso a internet móvil será limitado para prevenir ataques coordinados.

Se ha advertido a los residentes de Moscú y San Petersburgo que el acceso a internet móvil será limitado para prevenir ataques coordinados. Amenaza de represalia: Rusia advirtió que cualquier ataque al centro de Moscú será respondido con un "ataque masivo de misiles" contra el centro de Kiev.

El "invitado" inesperado: Fuego en Chernóbil

Mientras los ataques se intensifican en el frente, una nueva emergencia surge en el norte. Los servicios de emergencia ucranianos combaten un incendio forestal masivo en la zona de exclusión de Chernóbil.

El fuego ya cubre 11 kilómetros cuadrados y su control se ha vuelto una pesadilla logística debido a los fuertes vientos y la presencia de minas terrestres remanentes del conflicto. Aunque las autoridades aseguran que los niveles de radiación se mantienen en rangos normales, la proximidad del fuego a zonas altamente contaminadas mantiene en vilo a la región.

Cuatro años de invasión en Ucrania: la mayor guerra en Europa desde 1945.



A cuatro años del inicio del conflicto, la resistencia ucraniana ha prolongado una guerra que se preveía de corta duración, dejando un saldo de dos millones de soldados muertos entre ambos bandos.… pic.twitter.com/Z0S5qHoAcF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 24, 2026

¿Diplomacia en el horizonte?

A pesar de la violencia, las fichas políticas se mueven en la sombra. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, señaló que existe "potencial" para negociar con Rusia, una postura que parece tener el respaldo de Zelensky.

Sin embargo, desde Italia, el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, envió un mensaje de cautela: Washington está dispuesto a mediar, pero no a "perder el tiempo" si no hay avances reales. Mientras tanto, la lista de invitados internacionales para el desfile de Putin se ha reducido drásticamente, contando solo con los líderes de Bielorrusia, Malasia y Laos.