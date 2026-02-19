¡Histórica confesión! Trump señala a Obama por revelar información sobre extraterrestres (VIDEO)

La polémica sobre vida extraterrestre volvió al centro del debate político en Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump acusara al exmandatario Barack Obama de haber revelado información clasificada tras declarar que los extraterrestres “son reales”.

El señalamiento ocurrió este jueves 19 de febrero, cuando Trump habló con reporteros a bordo del Air Force One durante un viaje al estado de Georgia. Sin ofrecer mayores detalles, el actual mandatario sostuvo que su antecesor “dio información clasificada” y que “cometió un grave error”, al referirse a los comentarios hechos por Obama en un pódcast reciente.

"Son reales": Las declaraciones de Obama sobre extraterrestres

La controversia se originó tras una entrevista que Obama concedió al pódcast del periodista Brian Tyler Cohen. Durante una ronda de preguntas rápidas, el expresidente fue cuestionado directamente sobre si los extraterrestres son reales. Obama respondió de forma afirmativa, aunque matizó su declaración: “Son reales, pero yo no los he visto”.

Además, descartó teorías conspirativas en torno a la famosa base militar conocida como Área 51, señalando que no existen instalaciones subterráneas donde se oculten seres de otro planeta, “a menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al presidente de Estados Unidos”, comentó con tono irónico.

Posteriormente, en su cuenta de Instagram, Obama aclaró que durante su administración (2009-2017) no encontró pruebas de que extraterrestres hayan hecho contacto con la humanidad. Sin embargo, reflexionó que, dado lo vasto del universo, resulta probable que exista vida en algún otro lugar.

VIDEO del momento que Trump señala a Obama por hablar de extraterrestres

Desde el avión presidencial, Trump subrayó que él no sabe si los extraterrestres existen o no, pero insistió en que su antecesor no debió pronunciarse de esa manera si la información era sensible. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre el manejo de datos clasificados por exmandatarios, además de las distintas teorías que existen sobre los ovnis.

🇺🇸 | Reportero: Obama dijo que los extraterrestres son reales. ¿Ha visto alguna evidencia de visitantes no humanos en la Tierra?



Trump: Dio información clasificada. No debería haberlo hecho.



Reportero: ¿Entonces los extraterrestres son reales?



Trump: No sé si son reales o no.… pic.twitter.com/xjzJTOIIL0 — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) February 19, 2026

La discusión también trajo de nuevo a la conversación pública a la Agencia Central de Inteligencia, que en 2013 desclasificó documentos confirmando la existencia del Área 51. Dicha instalación fue creada por orden del entonces presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950 para probar el avión espía U-2, diseñado para vuelos de gran altitud.