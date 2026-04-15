“Está por terminar": Trump declara que el fin de la guerra con Irán está cerca, pero la realidad apunta a lo contrario

La agenda de Donald Trump se mantiene activa este 14 de abril, con temas clave que marcan el rumbo político y de seguridad en Estados Unidos. El mandatario ha centrado su discurso en la situación en Medio Oriente, particularmente en la tensión con Irán, donde las recientes acciones militares y advertencias han elevado la atención internacional.

En paralelo, Trump continúa con su estrategia interna, abordando temas de seguridad, migración y economía, además de mantener una presencia constante en conferencias y declaraciones públicas. Sus posicionamientos han generado reacciones tanto dentro como fuera del país, en un contexto donde cada anuncio impacta directamente en la política global.

Aquí podrás seguir en tiempo real las últimas noticias, decisiones y declaraciones del presidente, así como los movimientos clave que definan la jornada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRUMP LLAMA “DÉBIL” AL PAPA LEÓN XIV Y ÉL RESPONDE: “NO TENGO MIEDO DE SU ADMINISTRACIÓN”