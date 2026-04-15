“Está por terminar": Trump declara que el fin de la guerra con Irán está cerca, pero la realidad apunta a lo contrario
Sigue en vivo a Donald Trump hoy 14 de abril: tensión con Irán, temas de seguridad, conferencias y decisiones clave que impactan en Estados Unidos y el mundo.
La agenda de Donald Trump se mantiene activa este 14 de abril, con temas clave que marcan el rumbo político y de seguridad en Estados Unidos. El mandatario ha centrado su discurso en la situación en Medio Oriente, particularmente en la tensión con Irán, donde las recientes acciones militares y advertencias han elevado la atención internacional.
En paralelo, Trump continúa con su estrategia interna, abordando temas de seguridad, migración y economía, además de mantener una presencia constante en conferencias y declaraciones públicas. Sus posicionamientos han generado reacciones tanto dentro como fuera del país, en un contexto donde cada anuncio impacta directamente en la política global.
Aquí podrás seguir en tiempo real las últimas noticias, decisiones y declaraciones del presidente, así como los movimientos clave que definan la jornada.
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Donald Trump Estados Unidos EN VIVO: ¡Última hora! Noticias HOY 14 abril
Trump asegura que la guerra con Irán está por terminar, pero surgen dudas sobre la realidad del conflicto
En una entrevista con el programa “Mornings with Maria” de Fox Business Network, el expresidente Donald Trump afirmó que el conflicto entre Estados Unidos e Irán está “muy cerca de terminar”.
Según su perspectiva, las acciones militares han debilitado significativamente al país, al punto de que, si Estados Unidos se retirara en ese momento, Irán tardaría décadas en recuperarse. Además, señaló que considera que el gobierno iraní estaría dispuesto a negociar un acuerdo para poner fin al enfrentamiento.
Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la complejidad real del conflicto. Aunque Trump ha proclamado en varias ocasiones una victoria temprana, la situación en el terreno suele ser más incierta, con múltiples factores políticos, militares y diplomáticos en juego. Los conflictos internacionales rara vez se resuelven de manera rápida o definitiva, y suelen implicar negociaciones prolongadas y consecuencias a largo plazo.
En este contexto, sus comentarios reflejan una postura optimista y estratégica, pero también han generado debate sobre si simplifican en exceso una realidad mucho más complicada y cambiante.
Trump advierte: sin renovar la ley de vigilancia, la seguridad de EU estaría en riesgo
El presidente estadounidense Donald Trump instó a los legisladores republicanos a unirse para extender la vigencia de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA).
Esta norma permite a las agencias de inteligencia de Estados Unidos recopilar información de extranjeros fuera del país mediante el uso de datos que pasan por infraestructura digital estadounidense. Su origen se remonta a las medidas de seguridad adoptadas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando se fortalecieron los mecanismos de vigilancia para prevenir amenazas terroristas.
Trump argumenta que esta herramienta es esencial para la seguridad nacional y el funcionamiento del ejército, ya que facilita la detección de riesgos en el extranjero. Sin embargo, el debate sobre su renovación también genera preocupaciones sobre la privacidad y el posible uso indebido de los datos recopilados.