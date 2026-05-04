Narcotráfico, política y dudas: Morena está en la mira

Las acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico volvieron a poner bajo presión a Morena, especialmente ante la cercanía de procesos electorales clave. Señalamientos provenientes de autoridades en Estados Unidos, que incluyen delitos como tráfico de drogas, armas y posibles nexos con el crimen organizado, han desatado un debate sobre qué tan sólidos son los filtros para elegir candidatos.

Aunque desde el partido se ha buscado bajar la intensidad del tema, lo cierto es que las acusaciones —por su gravedad— no pasan desapercibidas, ya que en cualquier país implicarían consecuencias políticas y legales importantes.

¿Qué se sabe de las acusaciones contra políticos vinculados al narco?

Los señalamientos apuntan a posibles relaciones con grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, lo que incluso podría escalar a acusaciones más graves como terrorismo, dependiendo del marco legal estadounidense.

Este tipo de denuncias no solo impactan a los personajes señalados, sino que también generan un golpe de credibilidad a los partidos políticos involucrados.

En este contexto, figuras como Rubén Rocha Moya han sido mencionadas, aunque no existe una resolución judicial definitiva que confirme responsabilidades.

¿Qué dice Morena sobre la corrupción y los filtros internos?

Desde la dirigencia nacional, encabezada por Ariadna Montiel, se ha reiterado que cualquier persona que incurra en actos de corrupción debe ser separada de sus funciones. Sin embargo, la gran pregunta sigue en el aire: ¿cómo detectarán esos casos antes de postular candidatos?

Hasta ahora, no se ha detallado un mecanismo claro para evitar que perfiles con posibles vínculos criminales lleguen a competir por cargos públicos.

Elecciones y violencia política: un riesgo latente

El tema cobra mayor relevancia considerando el historial reciente de violencia electoral en México. En el último proceso, se reportaron cientos de víctimas, incluidos candidatos, funcionarios y familiares.

Esto ha generado preocupación sobre el papel que podrían jugar grupos criminales en futuras elecciones, ya sea financiando campañas, presionando candidatos o interviniendo en los resultados mediante intimidación.

Entre las propuestas que se han mencionado —aunque sin confirmación oficial— están:



Exámenes de control y confianza

Pruebas toxicológicas

Revisión de ingresos vs estilo de vida

Evaluaciones psicométricas

El problema es que, hasta ahora, ninguna de estas medidas ha sido formalizada como requisito obligatorio dentro de los partidos.

Además, durante discusiones de reformas electorales previas, no se aprobaron sanciones más severas —como la pérdida de registro— para partidos vinculados con el crimen organizado.

Más allá de posturas políticas, el tema es cómo blindar las elecciones frente a la infiltración del crimen organizado.

Las acusaciones, aunque aún no se traducen en sentencias, ya están generando presión pública para que los partidos transparenten sus procesos internos y refuercen sus mecanismos de selección. Por ahora, la incertidumbre sigue: ¿realmente existen filtros efectivos o todo depende de lo que salga a la luz después?