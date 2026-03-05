"¡Nadie quiere pelear por Israel!": Veterano de la Marina protesta en el Capitolio contra la guerra en Irán

Un veterano de la Marina de Estados Unidos irrumpió en el Capitolio en Washington con el fin de realizar una protesta contra la guerra en Irán, que dejó la muerte del ayatola Alí Jamenei desde el 28 de febrero de 2026.

¿Quién es Brian McGinnis? El excandidato del Partido Verde arrestado en Washington

Se trata de Brian McGinnis, de 44 años de edad, quien incluso fue candidato al senado por el Partido Verde, originario de Carolina del Norte, quien entró a la fuerza a una audiencia del Senado el miércoles 4 de marzo de 2026.

McGinnis, quien vestía su uniforme militar, se levantó de su asiento en la audiencia del subcomité de Servicios Armados del Senado y comenzó a gritar consignas contra el conflicto en Irán.

"Nadie quiere pelear por Israel": La consigna que detuvo la sesión del Senado

“¡Nadie quiere pelear por Israel!”, gritó el exmarine mientras un oficial del Capitolio y el senador republicano Tim Sheehy lo jalaban para sacarlo de la sala. Tanto el exmarine como oficiales del Capitolio resultaron con lesiones.

A McGinnis lo arrastraron a la puerta, pero la sujetó con un brazo y es por ello que resultó lesionado. Otros integrantes de la sesión también advirtieron que la mano del veterano podría resultar herida en el forcejeo.

La Policía del Capitolio detuvo a Brian McGinnis y le imputó tres cargos de agresión a agente de policía, resistencia al arresto y de obstaculizar y obstruir en una manifestación ilegal, ya que no está permitido manifestarse al interior del Capitolio.

La respuesta del veterano: "Nos prometieron que no habría guerra"

Mientras que en respuesta, Brian McGinnis publicó un video en sus redes sociales, donde aseguró que hizo su protesta porque el gobierno estadounidense había prometido “que no habría guerra”.

Añadió que quería preguntarles a los senadores: “por qué van a poner a nuestros hombres y mujeres en peligro, cuando nuestros representantes electos habían prometido que no habría guerra”.

Incluso el veterano llamó a que otras personas se unieran a su protesta, siempre y cuando se sientan desilusionados y traicionados “por nuestro gobierno”.

