Trump dice que subirá al 50% los impuestos al acero y el aluminio de Canadá

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció hoy 11 de marzo de 2025 que duplicará el impuesto que tenía previsto gravar a los productos de acero y aluminio procedentes de Canadá a un 50%.

Esta medida ocurre después de que la provincia de Ontario decidió cobrar un impuesto del 25% a la electricidad que vende a la Unión Americana.

Trump dijo en una publicación en su perfil en la red Truth Social que dio instrucciones a su secretario de Comercio para que añada este impuesto adicional del 25% a los productos, que entrará en vigor el miércoles 12 de marzo de 2025 por la mañana.

¿Por qué Trump subió impuestos a Canadá?

Doug Ford, primer ministro de Ontario, anunció que gravaría la electricidad que exporta a Nueva York, Minnesota y Michigan con un 25% lo cual le añadiría un promedio de 100 dólares “a las cuentas mensuales de los trabajadores estadounidense”, aseveró en conferencia de prensa. Amenazó que incluso podría cortar el servicio de flujo eléctrico hacia la Unión Americana.

“Si Estados Unidos intensifica la situación, no dudaré en cortar la electricidad por completo. Créanme cuando les digo que no quiero hacerlo, me siento terrible por el pueblo estadounidense, porque no es el pueblo estadounidense el que inició esta guerra comercial. Es una persona la responsable: el presidente Trump”, declaró Doug Ford.

No obstante, esta decisión de Canadá también podría afectar la economía canadiense, ya que ello influye en una recesión.

¡Lunes negro en los mercados! Temor a una guerra comercial golpea las bolsas

Trump declararía emergencia por electricidad de Ontario

El presidente de Estados Unidos también aseguró que podrá declarar una emergencia nacional de electricidad en los estados afectados por la decisión de Ontario, y hasta amenazó con aumentar los impuestos para automóviles canadienses que entren a Estados Unidos.

Trump aseveró que esos gravámenes provocarán, “básicamente, cerrarán de manera permanente el negocio de fabricación de automóviles en Canadá. ¡Esos autos se pueden fabricar fácilmente en Estados Unidos!”, escribió en su mensaje en Truth Social.