Trump asegura que los narcos gobiernan México: Estas fueron sus declaraciones

Durante una rueda de prensa en Mar-a-Lago, Donald Trump afirmó tener una buena relación con México, pero señaló que el país está gobernado en gran medida por los narcos. Esto fue lo que dijo el presidente de Estados Unidos sobre los narcos.

Declaraciones de Trump sobre México y el narcotráfico

Según el presidente estadounidense, los cárteles del narcotráfico tienen un control significativo sobre el territorio mexicano.

“Es algo triste decirlo, y si México quisiera ayuda, con gusto se la daríamos”, declaró Trump a periodistas.

Estas declaraciones surgieron tras ser cuestionado sobre los vuelos de drones de la CIA que monitorean actividades del narcotráfico en México.

Drones de la CIA vigilan territorio mexicano

De acuerdo con investigaciones de CNN y The New York Times, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), ha realizado vuelos de drones no tripulados sobre el espacio aéreo mexicano. Estas aeronaves, identificadas como MQ-9, aunque no están armadas, tienen la capacidad de portar misiles de precisión, similares a los utilizados en operaciones contra terroristas en Siria, Irak y Somalia.

La misión principal de estos drones es identificar laboratorios clandestinos de fentanilo, una droga cuyos componentes químicos pueden detectarse desde el aire. La información recopilada ha sido utilizada por el gobierno mexicano durante la administración de Joe Biden para realizar arrestos y desmantelamientos de laboratorios.

Narcos en México: ¿Terroristas internacionales?

Las afirmaciones de Trump sobre la influencia de los narcos en México reavivan el debate sobre la medida de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales.

En consecuencia, las recientes operaciones de inteligencia encubierta muestran un creciente interés de Estados Unidos en intervenir directamente en el combate al narcotráfico mexicano.

Trump arremete nuevamente contra México por la migración y narcotráfico

Además de abordar el tema del narcotráfico, Trump acusó a México de haber permitido el paso de una gran cantidad de migrantes sin visa a territorio estadounidense.

Estas declaraciones forman parte de su discurso habitual sobre seguridad fronteriza y políticas migratorias, donde el narcotráfico y la migración son presentados como desafíos binacionales.