Lo que Trump está insinuando es mucho más serio de lo que pensamos

Cuando Donald Trump afirma:

"Los cárteles controlan México".

No está diciendo literalmente que los cárteles gobiernen desde Palacio Nacional, ni que hayan sustituido al Estado mexicano.

Lo que está diciendo es algo mucho más importante, porque está construyendo con él un argumento político, estratégico y de seguridad nacional.

Un argumento que parte de una premisa muy específica: que los grupos criminales han acumulado tal nivel de poder territorial, económico, militar y de corrupción que, en ciertas regiones del país, son capaces de desafiar, limitar o incluso neutralizar la capacidad de acción del Estado.

Y esto no es un comentario aislado. Es una idea que Trump ha repetido una y otra vez.

Pero hay una segunda frase pronunciada por el presidente estadounidense que podría ser todavía más importante que la primera:

"México debería estar golpeando a los cárteles, pero siendo honestos, no son capaces de hacerlo".

Ahí es donde realmente debemos poner atención. Porque lo que Trump está diciendo entre líneas puede tener enormes implicaciones para el futuro de la relación entre Washington y México.

Primer mensaje: Sheinbaum no es el objetivo

Trump ha sido muy cuidadoso. Por un lado, insiste en llamar a la presidenta Claudia Sheinbaum "una gran mujer" o "una mujer maravillosa".

No es casualidad.

Está dejando claro que no busca convertir este conflicto en una confrontación personal con la presidenta mexicana.

Al contrario.

Está reconociéndola como su interlocutora legítima mientras desplaza el problema hacia otro lugar.

Segundo mensaje: está separando al gobierno mexicano del problema

Y aquí viene lo verdaderamente importante. El mensaje que el presidente de Estados Unidos intenta posicionar es el siguiente:

"No estoy diciendo que la presidenta quiera proteger a los cárteles. Estoy diciendo que el Estado mexicano no tiene la capacidad suficiente para derrotarlos."

La diferencia parece pequeña. No lo es. Políticamente es gigantesca.

Porque mientras una acusación directa contra Sheinbaum provocaría un choque diplomático inmediato, cuestionar la capacidad del Estado mexicano le permite a Washington abrir la puerta a otro tipo de discusiones.

Y una de ellas es evidente:

¿Debe Estados Unidos intervenir más directamente si considera que México no puede resolver el problema por sí solo?

La construcción de una justificación

Analicemos la narrativa completa. Trump sostiene públicamente que:

Los cárteles dominan partes del territorio mexicano.

Representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos.

México no ha logrado derrotarlos.

Y el tiempo para esperar resultados se está agotando rápidamente.

Si esas cuatro premisas se aceptan en la opinión pública estadounidense, la conclusión se vuelve casi automática:

Washington tendría una justificación política para actuar de forma más agresiva contra esas organizaciones.

Y eso explica por qué cada vez escuchamos con más frecuencia expresiones como:

"Sabemos dónde están".

"Sabemos dónde viven".

"Los vamos a golpear más duro".

No son frases lanzadas al aire. Son parte de una narrativa cuidadosamente construida.

¿Está preparando una invasión?

La lectura que he recogido en Washington apunta a que no. Por lo menos no en el sentido tradicional de la palabra.

No se percibe un escenario tipo Irak o Afganistán. Lo que varios observadores ven es algo distinto. Algo mucho más limitado. Pero también mucho más realista.

Y todo eso podría incluir:

Operaciones avanzadas de inteligencia;

Vigilancia aérea y satelital ampliada;

Intercepción de comunicaciones;

Captura de objetivos específicos;

Operaciones encubiertas;

Ataques selectivos contra infraestructura criminal;

Acciones quirúrgicas contra dirigentes de alto valor.

En otras palabras:

No estamos hablando de divisiones militares cruzando la frontera. Estamos hablando de herramientas mucho más discretas y, precisamente por ello, mucho más viables.

Los mensajes ocultos detrás de las palabras

Cuando Trump asegura:

"Sabemos dónde están todos los narcos".

Lo verdaderamente importante es que Trump, no sólo está hablando para el público estadounidense, sino que está enviando mensajes simultáneos en varias direcciones.

Mensaje de inteligencia

Está sugiriendo que las agencias estadounidenses poseen información detallada sobre líderes criminales, movimientos, propiedades, cuentas financieras y redes logísticas.

Mensaje de disuasión

Busca que los jefes de los cárteles entiendan que ya no se pueden considerar intocables.

Que están identificados.

Que están observados.

Y que podrían convertirse en objetivos.

Mensaje político

También es una forma de aumentar la presión sobre México.

La idea es sencilla:

Si México no puede actuar con la velocidad o contundencia que Washington considera necesaria, Estados Unidos podría aumentar su propio nivel de participación.

El detalle que en México suele pasar desapercibido

Mientras elogia a Sheinbaum, Trump concentra toda la presión sobre dos objetivos:

Los cárteles. Y las instituciones responsables de combatirlos.

Eso le permite evitar una confrontación directa con la presidenta mexicana y, al mismo tiempo, sostener que el problema sigue creciendo.

Traducido al lenguaje cotidiano:

Trump no está diciendo que México haya perdido su soberanía. Lo que está diciendo es que algunas organizaciones criminales han acumulado tanto poder que el Estado mexicano no ha podido derrotarlas, y utiliza ese argumento para justificar un papel mucho más agresivo de Estados Unidos en la lucha contra esos grupos.

La señal que Washington suele enviar antes de actuar

Existe una vieja regla en la capital estadounidense. Los presidentes rara vez repiten una misma frase una y otra vez por casualidad.

Cuando una idea comienza a aparecer de manera constante en discursos, entrevistas y declaraciones públicas, normalmente es porque la Casa Blanca está intentando preparar a la opinión pública para aceptar futuras decisiones.

Por eso las palabras importan. Y por eso las frases de Trump sobre México merecen ser observadas con extremo cuidado.

Porque quizá no estamos escuchando únicamente una crítica.

Quizá estamos escuchando el argumento que Washington quiere que la sociedad estadounidense empiece a aceptar antes de dar el siguiente paso.

Y si eso es así, entonces sería un error ignorar lo que Trump nos está anticipando.

Las señales están ahí. La pregunta es si estamos prestando atención.