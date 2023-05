Trump promete acabar con ciudadanía por nacimiento para hijos de indocumentados

Donald Trump dijo el martes que si es elegido presidente de nuevo en 2024 buscaría poner fin a la ciudadanía automática o por derecho de nacimiento para los niños nacidos en Estados Unidos que sean hijos de migrantes que estén ilegalmente en el país. Su plan contradice cómo se ha interpretado durante mucho tiempo una enmienda del siglo XIX sobre la ciudadanía.

Trump, el favorito para ser el candidato republicano en un campo cada vez más concurrido de aspirantes, dio a conocer la noticia en un video de campaña publicado en redes sociales titulado “Agenda47: Day One E.O. Ending Citizenship for Children of Illegals and Outlawing Birth Tourism”.

El magnate señaló que eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento sería la primera orden ejecutiva que firmaría al llegar a la Casa Blanca como parte de su plan para resguardar la frontera sur de Estados Unidos; añadió que instrucciones a las agencias federales para detener lo que se conoce como ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Firmaré una orden ejecutiva que deje en claro a las agencias federales que, bajo la correcta interpretación de la ley, en adelante, los futuros hijos de migrantes ilegales no recibirán la ciudadanía estadounidense de manera automática”, señaló Trump en su video y culpó a la ciudadanía automática de incentivar la entrada de indocumentados.

Mientras era presidente en 2018, Trump dijo que planeaba emitir un decreto para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero nunca la llevó a cabo. Muchos expertos legales en ese momento se mostraron escépticos de que Trump pudiera usar el poder ejecutivo para hacer retroceder el derecho. Cualquier medida de este tipo por parte de Trump suscitaría con toda seguridad disputas legales.

Ciudadanía estadounidese por dercho de nacimiento

La ciudadanía por derecho de nacimiento se deriva de la 14ª Enmienda de la Constitución, que fue ratificada en 1868, tres años después de la conclusión de la Guerra Civil estadounidense que puso fin a la práctica de esclavizar a los negros en los estados del Sur, y anuló una sentencia del Tribunal Supremo que había sostenido que los esclavos y los afroamericanos libres no tenían derecho a la ciudadanía estadounidense.

La enmienda concedía la ciudadanía a todas las personas “nacidas o naturalizadas en Estados Unidos”, incluidos los antiguos esclavos, y se ha interpretado que se aplica tanto si los padres estaban en el país legalmente como si no.

La propuesta de eliminar la ciudadanía automática, previsto para el primer día de un segundo mandato de Trump, exigiría que al menos uno de los progenitores sea ciudadano estadounidense o residente legal permanente para que sus hijos se conviertan automáticamente en ciudadanos estadounidenses, dijo su campaña en un comunicado.