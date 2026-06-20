Trump pone a Cuba en la mira y asegura que actuar allí sería más fácil que en Irán

Cuba podría ser el siguiente. Así lo declaró Donald Trump en una entrevista para Axios. A la pregunta expresa del reportero, de si en Cuba se podría realizar una operación similar a la de Venezuela, que finalizó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Trump fue claro. Sí, porque además Cuba está más cerca que Irán.

Donald Trump no descarta operación en Cuba

El presidente de Estados Unidos , aseguró que Cuba podría ser el siguiente escenario de una operación estadounidense y afirmó que una acción en la isla sería más sencilla de ejecutar que en Irán debido a su cercanía geográfica.

Durante una entrevista con Axios, el mandatario fue cuestionado sobre la posibilidad de realizar en Cuba una operación similar a la que, según su versión, se llevó a cabo en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

Ante la pregunta, Trump respondió: “Posiblemente, es posible”, dejando abierta la puerta a un eventual operativo en territorio cubano.

El presidente estadounidense explicó que, desde su perspectiva, la ubicación de Cuba representa una ventaja logística frente a otros escenarios internacionales, particularmente Irán.

🇨🇺 From a new episode of The Axios Show —@MarcACaputo: Do you see the Cuba operation running similarly to the way Venezuela was done?



President Trump: Possibly. pic.twitter.com/XM08Wt3YT5 — Axios (@axios) June 19, 2026

"Estos lugares están cerrados, mientras que si miras a Irán, es un viaje muy largo. Volamos el área algunas veces y sin relación con esto, pero estás volando por 18 horas, estás volando por mucho tiempo”, dijo Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Hasta el momento, la administración estadounidense no ha anunciado un plan específico o una estrategia concreta relacionada con Cuba; sin embargo, las declaraciones de Trump han generado atención.

¿Qué está pasando con la crisis en Cuba?

Cuba enfrenta una de sus peores crisis en décadas. Los apagones prolongados se han vuelto frecuentes y afectan servicios básicos como la alimentación, el transporte y las telecomunicaciones.

De acuerdo con reportes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la situación ha impactado gravemente el sistema de salud: más de 96 mil cirugías han sido aplazadas, alrededor de 11 mil niños afectados y 32 mil mujeres embarazadas enfrentan riesgos por falta de atención.

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha reiterado que el país no cederá ante presiones externas: “Cuba no se rinde”, declaró recientemente, en línea con el discurso histórico del gobierno encabezado por el Partido Comunista.