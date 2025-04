Donald Trump dice que le “gustaría ser Papa”

En medio de un contexto político cargado por tensiones migratorias, disputas comerciales con China y reformas internas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a estar en el centro de la polémica, esta vez por una afirmación inesperada. Durante una conversación informal con periodistas en Washington D.C., Trump comentó que le “gustaría ser Papa”, justo cuando se le preguntó por el próximo cónclave vaticano que se celebrará el 7 de mayo.

Aunque matizó sus palabras y aseguró no tener una preferencia clara, sus declaraciones no pasaron desapercibidas:

“Me gustaría ser Papa. Esa sería mi primera opción. No, no lo sé. No tengo preferencia. Debo decir que tenemos un cardenal que resulta ser de un lugar llamado Nueva York y que es muy bueno. Así que veremos qué pasa...”, señaló.

Con ese guiño al cardenal Timothy Dolan, actual arzobispo de Nueva York, el mandatario abrió la puerta a múltiples interpretaciones, desde un gesto de apoyo a la iglesia estadounidense hasta una ironía en medio de la coyuntura religiosa global.

Trump y su relación con la religión

Aunque Donald Trump no es reconocido por tener una vida religiosa, su vínculo con los sectores evangélicos y católicos conservadores ha sido clave para sus dos victorias presidenciales. En repetidas ocasiones ha utilizado un discurso alineado con valores religiosos tradicionales para consolidar su base política.

Esta nueva declaración, aunque en tono informal y bromista, vuelve a involucrarse en temas de poder religioso, algo que ya ha hecho al promover resoluciones como el Día Nacional de la Biblia, o al visitar el Vaticano en su primer mandato.

Requisitos para ser un Papa

Para ser Papa, es necesario que se requiere ser:

Ser varón

Estar bautizado en la Iglesia Católica

Tener pleno uso de razón

Aceptar voluntariamente el cargo.

En la práctica, los Papas suelen ser cardenales con experiencia en el gobierno eclesial. Aunque no hay un requisito de edad mínima explícito, se menciona una edad mínima para ser obispo (30-35 años). El cónclave, compuesto por cardenales menores de 80 años, es quien realiza la elección.