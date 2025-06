¿Una aplicación que alerta de redadas en Estados Unidos? Así funciona “Iceblock”

En abril de 2025, Joshua Aaron, un desarrollador con más de 20 años de trayectoria en el sector tecnológico, presentó Iceblock, una aplicación pensada para brindar protección a personas migrantes ante las crecientes redadas masivas del del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos. La herramienta se ha convertido en un recurso esencial para miles de usuarios, principalmente en Los Ángeles, una de las ciudades con mayor actividad migratoria en el país.

Con una interfaz simple pero potente, Iceblock permite reportes anónimos y en tiempo real sobre la presencia de agentes del ICE, ofreciendo así una capa de protección extra frente a las redadas migratorias. Lo que distingue a esta plataforma es que no recopila datos personales, no solicita registro, ni contiene publicidad. “No hay anuncios, no hay botón de donación, no se aceptará ni un centavo para esto. Nunca te identificará. Por eso no está disponible para Android. Con la App Store y iOS pudimos hacerlo con anonimato 100%”, explicó Aaron.

¿Cómo funciona la aplicación Iceblock?

Los reportes que se generan en Iceblock se eliminan automáticamente tras cuatro horas, y pueden realizarse dentro de un radio de hasta ocho kilómetros. Este diseño busca mantener la utilidad de los avisos sin comprometer la privacidad de los usuarios ni saturar la plataforma.

Joshua Aaron ha sido enfático al explicar su motivación: “Es mi forma de actuar con lo que está pasando en esta nación, el aumento del autoritarismo, el aumento del fascismo, la obstrucción total de los derechos de las personas. No hay debido proceso, desaparecen a la gente por sus creencias políticas. Esto está fuera de control y tuve que hacer algo para ayudar a resistir, y eso es exactamente lo que es Ice Blocker”.

Donald Trump amenaza con aumentar deportaciones

La aparición de Iceblock no es casual. Se da en un contexto de fuertes declaraciones y medidas por parte del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien retomó el poder en 2025. Recientemente anunció su intención de: “Aumentar drásticamente las deportaciones a un mínimo de un millón de extranjeros ilegales por año”.

Además, su equipo de seguridad nacional refuerza esta línea: “Si estás en el país sin documentos, deberías preocuparte. No está bien estar en el país sin documentos. Si representas una amenaza para la seguridad nacional, deberías preocuparte. Te estamos buscando.”, afirmó Tom Homan, zar fronterizo estadounidense.

En ese contexto, cada vez son más frecuentes los casos en que ciudadanos sin antecedentes ni irregularidades visibles son víctimas de operativos. “La pareja que ves en el video tiene Seguro Social, permiso de trabajo, no hay antecedentes penales.”, denunció Ara Torosian, pastor de una iglesia en California.

¿Por qué fue creada la app Iceblock en Estados Unidos?

Para muchos, Iceblock se ha convertido en más que una aplicación: es una forma de resistencia y organización comunitaria. “Cuando vi lo que estaba pasando en este país, quise hacer para luchar. Sabía que iba a levantar ampollas, especialmente con esta administración, y creo que eso es para lo que nos apuntamos.”, sostuvo Aaron, reafirmando el carácter activista de la plataforma.

A tan solo dos meses de su lanzamiento, Iceblock ya cuenta con casi 30 mil usuarios activos, y la expectativa es que su comunidad siga creciendo, pese al aumento de arrestos y deportaciones que impulsa el actual gobierno.