¿Bad Bunny y Green Day espantaron a Donald Trump del Super Bowl?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no asistirá al Super Bowl de la Liga Nacional de Fútbol el 8 de febrero porque el partido, que se jugará en el Levi's Stadium en el norte de California, está "demasiado lejos", declaró en una entrevista del New York Post, publicada este 24 de enero.

Trump , quien dijo al periódico que asistiría al juego si el viaje fuera "un poco más corto", se convirtió en el primer presidente en funciones en asistir a un Super Bowl cuando asistió al juego de 2025, que tuvo lugar en Nueva Orleans.

Desde entonces, el mandatario estadounidense ha participado en otros eventos deportivos importantes, como la Daytona 500 de NASCAR en 2025 y el campeonato nacional de fútbol americano universitario de esta semana, ambos celebrados en Florida, a un corto vuelo del club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, donde se aloja con frecuencia los fines de semana. También asistió a la Ryder Cup de golf en septiembre, celebrada en Bethpage, Nueva York.

¿Trump disgustado por el espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl?

Trump declaró en el New York Post que estaba disgustado porque el partido por el campeonato de la NFL contaría con entretenimiento de medio tiempo a cargo del rapero puertorriqueño Bad Bunny y una actuación previa del juego de los punk rockers Green Day.

El presidente calificó de "absolutamente ridícula" la selección de Bad Bunny por parte de la NFL como el acto destacado del entretiempo del partido y sus partidarios criticaron duramente al músico rapero español.

Green Day ha compuesto canciones con letras que critican la agenda MAGA. Su cantante, Billie Joe Armstrong, ha expresado públicamente su apoyo a quienes protestan contra las políticas antiinmigratorias de la administración Trump .

A pesar de sus críticas, Trump dijo que la presencia de los músicos en el juego no tiene nada que ver con su decisión de mantenerse alejado.

La NFL y los representantes de Bad Bunny y Green Day no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El Super Bowl ha sido el evento más visto en Estados Unidos durante décadas. El partido del año pasado tuvo un promedio de casi 130 millones de espectadores en Estados Unidos y 62,5 millones a nivel internacional, según la NFL.