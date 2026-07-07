Efecto Donald Trump: presidente celebra salida de armadoras de autos de México a EU

La crisis política entre México y Estados Unidos entró hoy a una etapa más aguda con las acusaciones desde Palacio Nacional al gobierno del presidente Donald Trump.

No hay todavía una respuesta de la Casa Blanca, pero sí están celebrando que las armadoras de autos sigan dejando México.

Automotriz japonesa se va de Tijuana

Donald Trump dijo esta mañana que apenas se enteró de que la automotriz japonesa Toyota cerrará su planta de Tijuana para producir la emblemática pickup Tacoma en Texas.

Trump dijo que en el primer año de su mandato la inversión privada subió de 4.4 billones de dólares a 19.2 billones.

“Tenemos la más grandiosa economía que hayamos tenido. Tenemos 19 billones. 19.4 billones, para ser exactos, invertidos en Estados Unidos”, dijo.

La promesa de Trump para devolver trabajos a EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siempre se declaró enemigo del tratado comercial con México. Prometió devolver los trabajos que grandes corporaciones se llevaron de estados como Ohio y Michigan a México y otros países.

Trump lo advirtió desde que se lanzó por primera vez a la presidencia y el gobierno mexicano ha fracasado en contenerlo.

Millones de dólares en inversiones están en pausa

Sus fallidas negociaciones y el estado ruinoso en las relaciones de la 4-T con Trump pintan un panorama muy oscuro para millones de trabajadores. Como ya se ha visto en ciudades como Juárez y Tijuana.

Se dice fácil, pero más de 60 mil millones de dólares en inversiones están en pausa. La inversión industrial y manufacturera se ha caído entre 17 y 25 por ciento. Sume a Trump las reformas autoritarias y las oscuras relaciones que se denuncian entre la 4-T y el narco. ¿Quién quiere sentarse a la mesa con ellos?